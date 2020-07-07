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07.07.2020 19:41
Рубрика: Общество

Российские ученые нашли в янтаре жука возрастом 39 млн лет

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба МГУ Фото: Пресс-служба МГУ
Фото: Пресс-служба МГУ

Ученые МГУ обнаружили в янтаре вымерший вид жука Telmatophilus. Артефакт был найден в куске ровенского янтаря из поймы реки Веселуха на Украине. Сообщение о научном открытии опубликовано в журнале Invertebrate Zoology.

Фото: Phys.org
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Появившееся миллионы лет назад насекомое внешне напоминает майского жука, но имеет окрас панциря черного цвета, а не коричневого.

"Это первый найденный представитель вида, прежде были известны только ныне живущие жуки данного рода", - заявил старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ, кандидат биологических наук Георгий Любарский.

Полученные данные позволяют восстановить неизвестный фрагмент в картине эволюции животных и растительных организмов во второй половине эоцена - 39 миллионов лет тому назад.

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