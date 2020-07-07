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07.07.2020 11:59

Зрители оценили документальный фильм о Синьцзяне

Интернет-пользователи комментируют документальный фильм о Синьцзяне. Он повествует о том, как жительница региона Бахагули Эркен нашла работу повара и начала новую жизнь после прохождения профессионального обучения. Сегодня Синьцзян переживает один из лучших периодов за всю историю своего развития, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Артем Иванов/ТАСС Фото: Артем Иванов/ТАСС
Фото: Артем Иванов/ТАСС

"Любое государство имеет право и обязано бороться с экстремизмом и терроризмом. Для ликвидации зла необходимо образование и возможность легального трудоустройства", - такой комментарий оставила иностранный интернет-пользователь по имени Francisca после просмотра документального фильма "Величественные горы Тяньшань - антитеррористическая борьба в Синьцзяне". Он был показан по телеканалу CGTN Медиакорпорации Китая.

Francisca совершенно права. Для борьбы с терроризмом важно проводить работу на опережение, только экономическое развитие и улучшение условий жизни населения способны искоренить источники террора. Однако у госсекретаря США Майка Помпео есть свое мнение по этому вопросу. На днях он в очередной раз стал нападать на Китай, необоснованно обвиняя страну в том, что в Синьцзяне существует т.н. "принудительный труд и содержание под стражей". Цель его высказываний одна - критика мер, принятых в Китае для предупреждения терроризма и дерадикализации, вне зависимости от того, каковыми на самом деле являются эти меры. Это откровенное вмешательство во внутренние дела Китая демонстрирует злостные намерения американского политика нарушить процветание и стабильность в Синьцзяне и сдержать развитие Китая.

Документальный фильм, показанный на CGTN, повествует о том, как жительница Синьцзяна Бахагули Эркен нашла работу повара и начала новую жизнь после прохождения профессионального обучения. Успешное трудоустройство позволяет жителям, в частности женщинам в Синьцзяне, получить возможность найти хорошую работу и жить лучше, самостоятельно принимать решения относительно выбора своей дальнейшей сферы деятельности. С 2018 года в Синьцзяне в общей сложности трудоустроились 151 тысяча человек из малообеспеченных семей. Люди смогли начать хорошо зарабатывать. С бедностью было покончено. Многие семьи смогли построить себе новые дома. Все это в очередной раз говорит о том, что население Синьцзяна имеет свободу в выборе профессии, а их личную свободу никогда никто не ограничивал.

Сегодня Синьцзян переживает один из лучших периодов за всю историю своего развития. В автономном районе более 40 месяцев подряд не было зафиксировано случаев терроризма. В 2019 году рост ВВП района составил 6,2%, что превысило среднестатистический показатель по стране. Меры, принятые в Синьцзяне для предупреждения терроризма и дерадикализации, не только резко изменили направление развития района, но и внесли активный вклад в борьбу с терроризмом во всем мире, завоевав признание международного сообщества.

На днях на заседании 44-й сессии Совета по правам человека ООН 46 стран выступили с совместной речью, вновь подтвердив свою позицию по поддержке политики Китая по Синьцзяну. К настоящему моменту по приглашению китайской стороны СУАР посетили более 70 делегацией, в общей сложности более тысячи представителей из 91 страны мира. Все они единогласно заявили, что опыт Китая в борьбе с терроризмом и в сфере дерадикализации стоит изучить всему международному сообществу.

Сейчас, когда в США зафиксированы тревожные сообщения о пандемии COVID-19, в стране непрерывно продолжаются демонстрации в знак протеста расовой дискриминации, Майк Помпео и некоторые другие американские политики совершенно не уделяют внимания решению проблем в своей стране, занимаются исключительно тем, что провоцируют скандалы на международной арене, и даже откровенно поддерживают терроризм в других странах. В том случае, когда налицо убедительные факты процветания и развития в китайском Синьцзяне, их лживые выступления полностью демонстрируют их истинные цели.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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