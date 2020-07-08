14 июля на сайте "Российской газеты" и портале ГодЛитературы.Рф смотрите видеоинтервью с экспертом по направлению "Литература" арт-кластера "Таврида" Аленой Ракитиной.

В ходе беседы с обозревателем "РГ" Алена Ракитина расскажет о программе форума этого года и запуске издательской программы арт-кластера. В рамках программы книги трех лучших молодых авторов будут изданы в издательствах "АСТ", "Эксмо" и "МИФ", с последующей интеграцией в главные книжные ярмарки и литературные премии страны, а также их дальнейшем PR-сопровождением.

Справка

Творческая антишкола литературы и медиа на форуме "Таврида" пройдет с 14 по 20 августа 2020 г. не онлайн, а офлайн - в Крыму, под Судаком. На ней соберутся 200 лучших прозаиков, поэтов, литературных критиков, блогеров и журналистов в сфере культуры из 85 регионов России в возрасте от 18 до 35 лет.

Вместе с известными российскими писателями и журналистами, редакторами ведущих издательств и СМИ, участники обсудят как изменился мир литературы и медиа в условиях пандемии и с какими новыми вызовами он столкнется в ближайшее время.