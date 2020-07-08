46-летний Авербух перестал скрывать роман с 25-летней Арзамасовой

46-летний советский, российский фигурист, продюсер и бизнесмен Илья Авербуха больше не скрывает свой роман с 25-летней звездой "Папиных дочек" Лизой Арзамасовой.

Отмечено: некоторое время их романтический союз оставался секретом даже для ближайшего окружения артистов. Но в конце концов они устали прятаться "и переглядываться украдкой" - пора выводить историю на новый уровень. Тем более что пару уже "застукали" за проявлениями нежностей в кафе.

"Мы действительно с Лизой встречаемся и строим наши отношения. Что я еще могу тут сказать?" - цитирует Заслуженного мастера спорта "МК". При этом от детализации фигурист уклонился. В частности, не ответив на традиционный вопрос "а свадьба когда?" Также Илья не стал комментировать более чем двадцатилетнюю разницу с избранницей в возрасте.

Авербух родился в 1973 году в Москве. Окончил Московскую государственную академию физической культуры. В паре с Ириной Лобачёвой - серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, победитель финала чемпионского серии ГРАН-ПРИ 2003-го и чемпион России в 1997 и 2000-2002 годах. В паре с Мариной Анисиной - двукратный чемпион мира среди юниоров (1990 и 1992 год). Был факелоносцем российской команды на зимних Олимпийских играх 2014 года. Компания Авербуха "Ледовая симфония" в сотрудничестве с Первым каналом ставит телешоу, в которых он выступает качестве режиссера, хореографа и продюсера. В частности - "Ледниковый период".

Елизавета Арзамасова - актриса, артистка дубляжа, певица, телеведущая. Родилась в 1995 году в Москве. На экранах - с нулевых: "Сабина", "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Рагин", "Кулагин и партнеры", "Место под солнцем". Наиболее известна ролью вундеркинда Галины Васнецовой в ситкоме "Папины дочки", выходившем на протяжении двадцати сезонов на СТС в 2007-2013 годах.