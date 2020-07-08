Аббас поздравил Путина с результатами голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин и глава государства Палестина Махмуд Аббас в телефонном разговоре обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, сообщает сайт Кремля. Беседа состоялась по инициативе палестинской стороны.

"Махмуд Аббас поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с результатами общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, - говорится в сообщении.

Также состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства.

Кроме того, Путин и Аббас обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с учетом договоренностей, достигнутых в ходе их январской встречи в Вифлееме, и условились о продолжении взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.