"Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. ... Если вас не устраивает ничего из того, что предложили, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдет по истечении почти года", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Представитель АТОР пояснила, что турист может отказаться от вариантов замены несостоявшегося тура и потребовать деньги.
Ранее в России был принят закон, соответствии с которым туроператорам разрешили вместо возврата туристам денег за аннулированные из-за пандемии туры предоставить в будущем равнозначный тур.
С 23 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Также были отменены международные поезда и закрыты границы для въезда и выезда туристов.
По оценке Ассоциации туроператоров России, всего не смогли отправиться в оплаченные зарубежные туры не менее 200 тысяч россиян. Около 60% туристов согласились на перенос туров, отмечают представители туриндустрии.