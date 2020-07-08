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08.07.2020 17:28
Рубрика: Экономика

Вернуть деньги за несостоявшиеся туры россияне смогут через год

Текст: Евгений Гайва
Россияне смогут получить денежную компенсацию за несостоявшиеся туры не ранее, чем через год, если им не подберут альтернативный тур. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сначала вам предложат тур на то же направление, в тот же город и в похожие даты. ... Если вас не устраивает ничего из того, что предложили, то дальше вам должны вернуть деньги. Это произойдет по истечении почти года", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Фото: iStock
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Представитель АТОР пояснила, что турист может отказаться от вариантов замены несостоявшегося тура и потребовать деньги.

Ранее в России был принят закон, соответствии с которым туроператорам разрешили вместо возврата туристам денег за аннулированные из-за пандемии туры предоставить в будущем равнозначный тур.

С 23 марта Россия полностью приостановила международное авиасообщение. Также были отменены международные поезда и закрыты границы для въезда и выезда туристов.

По оценке Ассоциации туроператоров России, всего не смогли отправиться в оплаченные зарубежные туры не менее 200 тысяч россиян. Около 60% туристов согласились на перенос туров, отмечают представители туриндустрии.

Экономика Туризм

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