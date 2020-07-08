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08.07.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Билеты отложат на будущее

Авиапассажирам компенсируют отмененные рейсы новыми полетами
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Авиакомпании станут выдавать пассажирам ваучеры вместо денег за несостоявшиеся из-за пандемии регулярные рейсы. Воспользоваться правом на полет можно будет в течение трех лет с даты отмененного рейса. Новые правила утвердило правительство.
Пока пассажиры будут ждать подходящего рейса, на отложенные деньги станут начислять проценты. Фото: Сергей Михеев Пока пассажиры будут ждать подходящего рейса, на отложенные деньги станут начислять проценты. Фото: Сергей Михеев
Пока пассажиры будут ждать подходящего рейса, на отложенные деньги станут начислять проценты. Фото: Сергей Михеев

Нормы будут действовать только в случае чрезвычайных ситуаций или введения режима повышенной готовности. Именно такие обстоятельства возникли, когда из-за вспышки коронавирусной инфекции авиакомпании отменяли авиарейсы в Китай с 1 февраля 2020 года, а с 18 марта - по всем внутренним и международным направлениям. Правила применяются к договорам, заключенным до 1 мая этого года.

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Внесенные пассажирами деньги за авиабилеты перевозчики будут депонировать, чтобы направить их на оплату будущих полетов. Решение о выдаче ваучеров перевозчики могут принимать в одностороннем порядке, так же как и менять дату, время и маршрут рейса.

Чтобы воспользоваться отложенной суммой, пассажир должен направить перевозчику уведомление с указанием персональных данных, номера бронирования и другой информации. Использовать можно часть суммы, но за более дорогой билет придется доплатить.

Если пассажир не воспользуется отложенными деньгами в течение трех лет, средства вернут опять же по заявлению в течение десяти дней со дня его получения перевозчиком.

Документ готовил в мае минтранс. В министерстве тогда заявляли, что его принятие позволит снять социальную напряженность и повысить устойчивость функционирования российских авиакомпаний. На депонировании средств настаивали перевозчики, поскольку вернуть деньги за отмененные рейсы, как того требовало законодательство, они не могли.

Ваучеры могут быть востребованы пассажирами, которые часто путешествуют, но некоторым категориям россиян все же важно получить обратно свои деньги, говорит член общественного совета при минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В принятом постановлении закреплено право на получение денег, а не ваучеров инвалидами I и II групп, ветеранами Великой Отечественной войны, многодетными семьями и некоторыми другими категориями граждан.

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На депонированные средства будут начисляться проценты, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России. Но если пассажир воспользуется хотя бы минимальной частью отложенных средств, проценты на остаток начисляться не будут, обращает внимание Зотов.

Авиакомпании начали выдавать ваучеры пассажирам еще до принятия постановления. "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "ЮтЭйр" и другие авиаперевозчики запустили систему выдачи электронных ваучеров с конца мая. Информацию о количестве выданных ваучеров они предпочитают не раскрывать, на запросы "РГ" в авиакомпаниях не ответили.

Получить компенсацию за отмененные рейсы деньгами, а не ваучерами  имеют право инвалиды, ветераны,  многодетные семьи

Всего с билетами на руках на отмененные рейсы могло оказаться более миллиона пассажиров, а сумма накопленных претензий к авиакомпаниям может достигать 30 млрд рублей, считает эксперт-аналитик "Финам" Алексей Калачев. При этом средства, полученные авиакомпаниями от пассажиров, уже потрачены на операционную деятельность. Постоянные ежемесячные платежи по лизингу, аренде, заработной плате и другим статьям в целом по отрасли составляют около 26 млрд рублей, говорит он. Так что выдача ваучеров действительно может быть способом разрешить ситуацию, заключает эксперт.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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