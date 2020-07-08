Новости

Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила 18:17
В Турции сформировалось свыше сотни новых тектонических разломов 18:11
Внедорожный Volkswagen Golf выехал на испытания 18:05
На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники после ДТП с Ефремовым 18:03
Запрет на массовые мероприятия в Подмосковье может быть снят 27 июля 18:02
В уголовном деле экс-замминистра Заполярья появились новые фигуранты 18:00
Муж Ким Кардашьян рассказал, почему хочет стать президентом США 17:59
Суд арестовал главу "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 17:55
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля 17:53
На Ставрополье на заводе по розливу минералки загорелись склады 17:42
Создан фильтр для очистки воздуха от коронавируса 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Бельгия вслед за Венгрией отказалась открывать внешние границы для граждан из стран, входящих в список одобренный Еврокомиссией. Ситуация с коронавирусом в этих странах не вызвала доверия у бельгийских властей.

Отказ подчиниться рекомендациям Еврокомиссии пришел, откуда не ждали. Бельгия - одна из стран-основателей Евросоюза, ставшая домом для штаб-квартир многих институтов ЕС, включая саму Еврокомиссию, а также Евросовет и Европарламент, отказалась в июле открыть внешние границы для "эпидемиологически безопасных" стран. Более того, по данным местного телеканала VRT, федеральное правительство страны исполнено решимости закрыть въезд для тех граждан ЕС, чьи страны откроют внешние границы.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
Испания открывает границы со странами Евросоюза

Напомним, что 30 июня истек срок действия рекомендации Еврокомиссии о полном закрытии внешних границ Шенгенской зоны для людей, не имеющих гражданства или вида на жительство государств-членов ЕС. Этому предшествовали горячие споры о критериях, по которым определять "эпидемиологически безопасные" страны. В конечном итоге был составлен список из 15 таких государств, но и он устроил не всех. Сначала премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеообращение, в котором заявил: "Мы пока что не можем выполнить пожелание ЕС, так как это противоречит интересам здоровья венгерских граждан". Исключение было сделано только для Сербии, где в регионе Воеводина проживает более 250 тысяч этнических венгров, многие из которых, не будучи гражданами Венгрии, имеют официальные подтверждения принадлежности к венгерскому народу . Однако Будапешт согласился предоставить "гуманитарный коридор" для тех, кто едет в другие страны ЕС. Да и в целом от Виктора Орбана в Брюсселе всегда ожидают сюрпризов. А вот жесткая позиция бельгийских властей стала для Еврокомиссии полной неожиданностью.

В мире Европа Бельгия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой