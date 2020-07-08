Бельгия вслед за Венгрией отказалась открывать внешние границы для граждан из стран, входящих в список одобренный Еврокомиссией. Ситуация с коронавирусом в этих странах не вызвала доверия у бельгийских властей.

Отказ подчиниться рекомендациям Еврокомиссии пришел, откуда не ждали. Бельгия - одна из стран-основателей Евросоюза, ставшая домом для штаб-квартир многих институтов ЕС, включая саму Еврокомиссию, а также Евросовет и Европарламент, отказалась в июле открыть внешние границы для "эпидемиологически безопасных" стран. Более того, по данным местного телеканала VRT, федеральное правительство страны исполнено решимости закрыть въезд для тех граждан ЕС, чьи страны откроют внешние границы.

Напомним, что 30 июня истек срок действия рекомендации Еврокомиссии о полном закрытии внешних границ Шенгенской зоны для людей, не имеющих гражданства или вида на жительство государств-членов ЕС. Этому предшествовали горячие споры о критериях, по которым определять "эпидемиологически безопасные" страны. В конечном итоге был составлен список из 15 таких государств, но и он устроил не всех. Сначала премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал видеообращение, в котором заявил: "Мы пока что не можем выполнить пожелание ЕС, так как это противоречит интересам здоровья венгерских граждан". Исключение было сделано только для Сербии, где в регионе Воеводина проживает более 250 тысяч этнических венгров, многие из которых, не будучи гражданами Венгрии, имеют официальные подтверждения принадлежности к венгерскому народу . Однако Будапешт согласился предоставить "гуманитарный коридор" для тех, кто едет в другие страны ЕС. Да и в целом от Виктора Орбана в Брюсселе всегда ожидают сюрпризов. А вот жесткая позиция бельгийских властей стала для Еврокомиссии полной неожиданностью.