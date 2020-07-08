Благодарное общество называет своих героев

Пандемия пошла на убыль. На днях в Москве был установлен памятник курьерам, трудившимся в период пандемии коронавируса, - в знак благодарности за их работу. Это первый в мире такой памятник. Мы спросили наших читателей: а кто еще достоин в наши дни памятника?

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

- Безусловно, во время пандемии роль врачей сложно переоценить. Наверное, если и ставить памятник, то им. Однако есть и другие участники борьбы за здоровье людей, которые почти всегда находятся в тени, но от этого не становятся менее значимыми. Это средний и младший медицинский персонал, водители "скорой помощи", санитарки… Слышишь на улице сирену "скорой" - и дрожь по телу идет. А ведь они, как и врачи, не жалуются, не говорят, что устали. Они просто выполняют свой долг.

Ирина Савельева, пенсионерка, Петрозаводск:

- Волонтеры. Так получилось, что моя единственная дочь с семьей живет в другой стране. В Петрозаводске я одна, здоровье пошаливает, болят ноги. Да и, честно говоря, боялась выходить, когда был режим самоизоляции. Все эти месяцы мне помогали волонтеры. Звонили, спрашивали, что нужно купить, какие продукты и лекарства. Оплачивали в банке коммунальные услуги. Бесконечно благодарна студентам медицинского и педагогического колледжей, Петрозаводского государственного университета. Если бы не эти молодые парни и девушки, я бы не знала, что делать.

Инна Врублевская, педагог-психолог, Минск:

- Считаю, что нужно выразить особую благодарность педагогам школ и детских садов. Эти люди всегда с любовью относятся к своим подопечным. Несмотря на вирус, выходили на работу, общались с детьми и их родителями. Они - тоже герои.

Анна Фоменко, преподаватель танцев, Екатеринбург:

- Памятник стоит поставить таксистам. С началом пандемии работы у них прибавилось. Одни пересели на такси, потому что реже стал ходить общественный транспорт, другие - чтобы обезопасить себя от лишних контактов. Для кого-то такси оказывается единственным способом добраться до больницы. От таксистов требуют постоянно обрабатывать автомобили, носить маску - это, конечно, не противоковидный костюм, но тоже, согласитесь, тяжело. Они не просят справки от пассажиров, рискуют собой, но продолжают работать, бесперебойно и добросовестно.

Лидия Липатова, в прошлом школьная учительница, Ульяновск:

- Я бы поставила памятник студентке нашего медколледжа Светлане Анурьевой. Эта девочка - настоящий герой. Она вступила в ряды медиков-волонтеров "#МыВместе" и только за апрель откликнулась на 30 заявок жителей. Уже зная о своем диагнозе (у Светланы было констатировано онкологическое заболевание. - Ред.), она доставляла людям продукты и лекарства, ставила капельницы и делала уколы. Ее не стало в последний день весны. Светлана посмертно награждена орденом Пирогова. Ее имя решено присвоить Карсунскому медколледжу, где она училась.

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы, Минск:

- Я поставил бы памятник волонтеру - как благодарность от медицинских работников. В мое понятие волонтеров входят все, кто помогал врачам бороться с коронавирусом. Это и простые ребята, которые приходили и узнавали, чем могут помочь, и курьеры магазинов, и те, кто готовил пищу для наших сотрудников, привозил питьевую воду… Хотел бы этим памятником сказать спасибо всем, кто нам помогал. Такую поддержку невероятно важно ощущать. Это дает дополнительный стимул и силы.