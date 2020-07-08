Ближайших советников Зеленского обвинили в заказе политического убийства

Новости

В Чечне ДОСААФ возобновил подготовку военных водителей 16:27
Стало известно, когда в Москве могут вновь открыться кинотеатры 16:27
Бирюков: Для очистки питьевой воды в Москве используют передовые технологии 16:25
Матвиенко рассказала о перспективах открытия границ 16:24
Под Волгоградом пожар с пшеничного поля перешел на 10 домов 16:21
В Ростове рабочие вертолетного завода передали в школы рециркуляторы 16:20
На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру 16:17
В Альметьевске загорелся фасад торгового центра 16:16
Видео: Мощный ливень парализовал движение на улицах Краснодара 16:14
Глава "Газпром трансгаз Нижний Новгород" задержан по делу о взятке 16:13
В Царском Селе нашли голову атланта времен Растрелли 16:06
Mercedes почти не оставил кнопок в новом S-Class 16:02
Seat хочет к 2025 году выпустить новый электромобиль 16:00
В Татарстане душевнобольной напал с вилами на полицейского 15:57
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом 15:56
Археологи заглянули в одну из страшнейших тюрем, откуда не возвращались 15:52
В Геленджике мощный ливень затопил центральную набережную 15:52
В Германии в правящей партии ХДС введут обязательные квоты для женщин 15:51
На Ямале завели дело об убийстве двухлетней девочки 15:50
Вышел трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе" 15:49
Гендир "Зенита" о жалобе "Спартака": Люди юмора не понимают 15:47
В аэропорту Калининграда выявили коронавирус у туриста 15:47
В Казани участника ОПГ "Татаринские" осудили на 9 лет 15:40
Аббас поздравил Путина с результатами голосования по Конституции 15:39
СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 16:00
Рубрика: В мире

Ближайших советников Зеленского обвинили в заказе политического убийства

Текст: Петр Лихоманов
Имидж президента Украины, и без того изрядно поношенный, понес очередную тяжелую утрату: ближайших советников Зеленского обвинили в заказе политического убийства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О готовившемся покушении на себя сообщил Анатолий Шарий - живущий в Европе лидер именной партии и популярный блогер. В среду утром он опубликовал на платформе Youtube получасовой ролик, в котором некий Александр Золотухин - скрывающийся в Испании боевик карательного батальона "Айдар", обвиняемый на родине в похищении людей - рассказал, что ранее с ним связался офицер Службы безопасности Украины (СБУ), и, в обмен на закрытие уголовных дел, заказал план убийства Шария. По словам боевика, он подготовил схему, но наотрез отказался быть исполнителем. Однако СБУ начало его шантажировать, и тот, поняв, что после покушения он сам, с великой вероятностью, будет уничтожен, обратился к Шарию и правоохранительными органами Испании. Им он передал всю переписку и записи разговоров как с представителем СБУ, так и с заказчиком. В этой роли, по его словам, выступил сотрудник офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Малыхин, штатный помощник Кирилла Тимошенко - замглавы ОПУ, бывшего пиар-менеджера Порошенко, теперь исполняющего те же функции при Зеленском. Именно Тимошенко и главу СБУ Баканова - друга детства президента, боевик назвал преступниками и непосредственными заказчиками несостоявшегося покушения.

Президент Венгрии указал Зеленскому на горы мусора, приплывающие из Украины

Заметим, что информационная война против Шария, ведется ОПУ не первый месяц. Он уже не просто известный блогер: Шарий уничтожает карьеры и репутации, вскрывает коррупционные схемы, зло высмеивает и беспощадно бичует мерзости украинской политики. Но если еще год назад он симпатизировал Зеленскому, то теперь, признав ошибочность первого впечатления, прямо объявил президенту войну из-за неисполнения тем предвыборных обещаний. Шарий уже вскрыл связи ОПУ с неонацистской партией "Национальный корпус" и обвинил Тимошенко в разворовывании средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Более того, его партия, в отличие от "Слуги народа" - не виртуальна, число активных сторонников и волонтеров исчисляется сотнями тысяч. По данным не предназначенных к публикации соцопросов, в крупных городах юга и востока страны "Партия Шария", официально зарегистрированная в Минюсте, может получить минимум 10 процентов и создать собственные фракции в областных и городских советах. И чем большее давление на активистов партии оказывает власть - вплоть до избиений на грани убийства руками неонацистов, - тем более решительным становится Шарий, эффективно использующий судебные процедуры ЕС и связи с евродепутатами.

Рада: Зеленский может стать последним президентом на Украине

Сам Зеленский, как до этого Порошенко, старательно не замечает существования Шария и его партии, однако после обвинений президентского окружения в заказе убийства на территории страны ЕС, их конфликт выходит на другой, уже международный уровень. Вопрос только в том, был ли Зеленский осведомлен о планах своего окружения. Шарий обещает в скором времени опубликовать следующую порцию прямых доказательств подготовки покушения на себя. "РГ" будет следить за борьбой этих молодых украинских политиков.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

Главное сегодня

В Кремле не обсуждают перенос Дня России на 1 июля
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Глава Минприроды прокомментировал заявление "Норникеля" по ЧП в Норильске
В ЦИК создана рабочая группа для выявления "двойников" на голосовании по Конституции
Совфед одобрил закон, упрощающий завершение долгостроев
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой