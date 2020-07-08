Имидж президента Украины, и без того изрядно поношенный, понес очередную тяжелую утрату: ближайших советников Зеленского обвинили в заказе политического убийства.

О готовившемся покушении на себя сообщил Анатолий Шарий - живущий в Европе лидер именной партии и популярный блогер. В среду утром он опубликовал на платформе Youtube получасовой ролик, в котором некий Александр Золотухин - скрывающийся в Испании боевик карательного батальона "Айдар", обвиняемый на родине в похищении людей - рассказал, что ранее с ним связался офицер Службы безопасности Украины (СБУ), и, в обмен на закрытие уголовных дел, заказал план убийства Шария. По словам боевика, он подготовил схему, но наотрез отказался быть исполнителем. Однако СБУ начало его шантажировать, и тот, поняв, что после покушения он сам, с великой вероятностью, будет уничтожен, обратился к Шарию и правоохранительными органами Испании. Им он передал всю переписку и записи разговоров как с представителем СБУ, так и с заказчиком. В этой роли, по его словам, выступил сотрудник офиса президента Украины (ОПУ) Сергей Малыхин, штатный помощник Кирилла Тимошенко - замглавы ОПУ, бывшего пиар-менеджера Порошенко, теперь исполняющего те же функции при Зеленском. Именно Тимошенко и главу СБУ Баканова - друга детства президента, боевик назвал преступниками и непосредственными заказчиками несостоявшегося покушения.

Заметим, что информационная война против Шария, ведется ОПУ не первый месяц. Он уже не просто известный блогер: Шарий уничтожает карьеры и репутации, вскрывает коррупционные схемы, зло высмеивает и беспощадно бичует мерзости украинской политики. Но если еще год назад он симпатизировал Зеленскому, то теперь, признав ошибочность первого впечатления, прямо объявил президенту войну из-за неисполнения тем предвыборных обещаний. Шарий уже вскрыл связи ОПУ с неонацистской партией "Национальный корпус" и обвинил Тимошенко в разворовывании средств, направленных на борьбу с коронавирусом.

Более того, его партия, в отличие от "Слуги народа" - не виртуальна, число активных сторонников и волонтеров исчисляется сотнями тысяч. По данным не предназначенных к публикации соцопросов, в крупных городах юга и востока страны "Партия Шария", официально зарегистрированная в Минюсте, может получить минимум 10 процентов и создать собственные фракции в областных и городских советах. И чем большее давление на активистов партии оказывает власть - вплоть до избиений на грани убийства руками неонацистов, - тем более решительным становится Шарий, эффективно использующий судебные процедуры ЕС и связи с евродепутатами.

Сам Зеленский, как до этого Порошенко, старательно не замечает существования Шария и его партии, однако после обвинений президентского окружения в заказе убийства на территории страны ЕС, их конфликт выходит на другой, уже международный уровень. Вопрос только в том, был ли Зеленский осведомлен о планах своего окружения. Шарий обещает в скором времени опубликовать следующую порцию прямых доказательств подготовки покушения на себя. "РГ" будет следить за борьбой этих молодых украинских политиков.