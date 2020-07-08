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08.07.2020 17:47
Рубрика: Культура

Бутусов о Райкине: "Кто хоть раз общался с ним, стал другим человеком"

Текст: Варвара Карпеева
Составлять юбилейные поздравления - труд ответственный и не всегда праздничный.

Телеграммы, звонки, адреса, смс, новостные сюжеты и документальные фильмы, в которых всю биографию и личную жизнь разбирают по полочками… Когда в этом потоке встречается "живой звук", эмоционально прочувствованные, а не обязательные слова - запоминаются они надолго.

Фото: Виктор Васенин/РГ
Худрук "Сатирикона" Константин Райкин празднует 70-летний юбилей

Одно из самых теплых юбилейный поздравлений в адрес отмечающего сегодня 70-летие Константина Райкина написал Юрий Бутусов. В блоге Петербургского театрального журнала (ПЖТ) главный режиссер Вахтанговского театра дал, можно сказать, психологический портрет художественного руководителя "Сатирикона" и творческую установку на будущее. Цитируем Юрия Бутусова и ПТЖ:

"Это трудно произнести: Косте 70. Ну, как бы невозможно. Косте 70. Исключено. Для меня он мальчишка. Талантливый неопытный подросток - рефлексирующий, страдающий, заносчивый, невнимательный, бесконечно честный, не контролирующий свои чувства, вспыльчивый, ненавидящий все, что мешает театру жить и развиваться… Я люблю это в нем, восхищаюсь этой ненавистью и любовью.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
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Кто хоть раз общался с ним, стал другим человеком. И я знаю, что ему не нужны поздравления, панегирики и славословия. Ненавидит он это. Не нужно. Нужно, чтобы каждый день в 10 утра была репетиция, вечером - спектакль. Потом разбор и мука, что что-то было не так. И так каждый день, и в этом жизнь и ее смысл. Я учусь у него. Всегда. Наши две работы с ним были счастьем. Очень трудным, невероятно трудным счастьем. Если что-то и желать ему сегодня, в этот дурацкий день, то только непокоя, недовольства, злости, стремления все изменить. Хотя он и так это делает и без моих пожеланий. И еще - чтобы наконец закончилась эта чертова стройка и театр мог наконец вернуться в свой дом, в дом его отца… в его дом. Я знаю точно, что ему кроме этого не нужно ни-че-го. Только стоять без пяти семь в кулисах и трястись от страха… А потом перешагнуть черту и стать другим, наверное, самим собой… Будь проклято и благословенно время, сжирающее нас".

Культура Театр Драматический театр Персона: Константин Райкин

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