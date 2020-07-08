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08.07.2020 16:40
Рубрика: Общество

Антропологи выяснили, как человек получил свою фигуру

Текст: Денис Передельский
Фото: Markus Bastir, CC-BY-NC-ND 4.0 Фото: Markus Bastir, CC-BY-NC-ND 4.0
Фото: Markus Bastir, CC-BY-NC-ND 4.0

Антропологи повторно изучили скелет "мальчика из Турканы", возраст которого составляет порядка 1,5 миллиона лет, и пришли к выводу, что тела предков человека значительно отличались от тела человека современного. Более того, выяснилось, что современное человеческое тело эволюционировало совсем недавно.

Свои выводы международная команда исследователей опубликовала в журнале Nature Ecology and Evolution, а коротко об открытии рассказывается на сайте Нью-Йоркского университета. Исследование показало, что наши далекие предки имели более стройное телосложение, чем считалось ранее. При этом оно очень сильно отличалось от современного человеческого тела.

Фото: Dr Jack Fenner / Australian National University
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"Наша собственное тело - это фигура с плоской и высокой грудью, узкими тазом и грудной клеткой, - говорит соавтор работы Скотт Уильямс из Нью-Йоркского университета. - Вероятно, оно появилось лишь недавно в процессе эволюции человека, в частности нашего вида Homo sapiens".

Авторы исследования во главе с Маркусом Бастиром из Национального музея Мадрида предполагают, что изменения в нашей фигуре могли быть вызваны оптимизацией системы дыхания, давшей человеку способность бегать на длинные дистанции и другие виды выносливости.

Чтобы сравнить современное тело с телами древних людей, ученые создали трехмерную модель "мальчика из Турканы". Этот скелет был обнаружен в 1980-х годах к западу от озера Туркана в Кении. Он является представителем вида Homo erectus, его возраст составляет около 1,5 миллиона лет. Это один из наиболее полных ископаемых скелетов предков человека, когда-либо найденных.

Результаты анализа показали, что Homo erectus был гораздо менее похож на человека современного, как мы годами себе это представляли. Он не был таким же стройным, как Homo sapiens, однако, как выяснили ученые, он тоже обладал способностью бегать на длинные дистанции.

Это открытие удивило ученых, ведь до сих пор считалось, что древние люди были мощными и коренастыми и не умели долго и быстро бегать. Как выяснилось, Homo erectus в этом отношении отличались и от неандертальцев, которые действительно были плохими стайерами.

Фото: www.mehrnews.com
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У представителей этого вида была более мощная, широкая и короткая грудная клетка, чем у современных людей. Это позволяет предположить, что Homo erectus имел более стройное телосложение, чем принято считать. В то же время это доказывает, что современная форма человеческого тела эволюционировала совсем недавно, а не два миллиона лет назад, когда впервые появился Homo erectus.

"Полученные результаты меняют наше представление о Homo erectus, - говорит Бастир. - Его грудная клетка была намного шире и объемнее, чем у большинства людей, живущих сегодня".

Она напоминает грудную клетку более коренастых человеческих родственников, таких как неандертальцы, которые могли унаследовать эту форму от Homo erectus. Ученые отмечают, что эволюция современной формы человеческого тела - это увлекательная трансформация в свете того, как мы и наши предки адаптировались к естественной среде.

Впрочем, пока еще нет точного ответа на вопрос, когда именно современные люди получили относительно высокую и стройную форму тела, которая контрастирует с короткими, коренастыми и тяжелыми телами неандертальцев.

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