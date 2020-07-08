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08.07.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Движение вверх

Что будет с пенсиями, пособиями и материнским капиталом в ближайшие три года
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 148(8202)
Индексация пенсий по старости обгонит инфляцию, а за рождение второго ребенка скоро можно будет получить почти 700 тысяч рублей.

В проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов спрогнозировано, насколько за трехлетку вырастут пенсии, пособия и материнский капитал. Документ в ближайшее время рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия.

Что будет со страховыми и социальными пенсиями

Страховые пенсии по старости ежегодно индексируются с 1 января. В этом году их средний размер составил 16,4 тыс. рублей. Ежегодно пенсии увеличиваются примерно на тысячу рублей. В 2021 году средняя пенсия по старости составит 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля.

Произойдет это после индексации. В 2021 году страховые пенсии предполагается проиндексировать на 6,3 процента; в 2022 году - на 5,9 процента; в 2023 году - на 5,6 процента. Это выше уровня годовой инфляции. По прогнозу минэкономразвития, инфляция в ближайшие три года не должна превысить 4 проц.

Фото: iStock
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Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с 1 января 2021 года устанавливается в сумме 6044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6759,56 рубля. Численность получателей страховых пенсий в 2021 году составит 40,24 миллиона человек; в 2022 году - 40,15 миллиона; в 2023 году - 39,68 миллиона.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с 1 апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5 процента, в 2022 году - на 3,9 процента, в 2023 году - на 3,7 процента. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9977 рублей, в 2022 году - 10 307 рублей, в 2023 году - 10 693 рубля. Социальные пенсии получают люди, которые по тем или иным причинам не выработали положенный страховой стаж. Такая пенсия назначается на 5 лет позже установленного пенсионного возраста. Также социальные пенсии положены по инвалидности и по случаю потери кормильца. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению назначаются госслужащим, людям, которые потеряли здоровье при прохождении военной службы или вследствие радиационных или техногенных катастроф и др.

Неработающим трудоспособным россиянам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, полагаются ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их размер в 2021-2023 годах менять не планируют.

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан и социальные пособия на погребение будут увеличиваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год - на 4 процента ежегодно.

Как изменится материнский капитал

Размер материнского капитала также будет расти. Напомним, что в нынешнем году он составляет 466 617 тысяч рублей, при рождении второго ребенка увеличивается на 150 тысяч рублей - до 616 617 рублей.

Предполагается ежегодно увеличивать доплату за второго ребенка. Так, в следующем году она может составить 156 тысяч, в 2022 году - 162 240 рублей, в 2023 году - 168 750 рублей. В целом в следующем году размер маткапитала увеличится до 485 282 рублей на первого ребенка и 641 282 рублей на второго. В 2022 году - 504 693 рубля и 666 933 рубля соответственно. В 2023 году материнский капитал на первенца будет увеличен до 524 881 рубля, а на второго ребенка - до 693 610 рублей.

Доплата за второго ребенка составит 156 тысяч рублей в 2021 году 

Материнский капитал, напомним, можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии мамы, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов и на получение ежемесячной выплаты.

С 12 марта нынешнего года вступил в силу закон, разрешающий использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья. Дом при этом должен иметь фундамент, прочные стены и крышу, к нему должны быть подведены вода, свет, устроена система отопления и канализации.

Экономика Пенсии и пособия Материнский капитал

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