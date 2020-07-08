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08.07.2020 19:36
Рубрика: Культура

Фотограф щелкает - птичка улетает

Что видят в кадре снимающие Россию иностранцы
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
В петербургском Манеже развернута выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum". Созданная совместно с французским агентством, она представляет портрет страны с 1947-го, когда журналисты агентства впервые посетили Россию, до наших дней.
Фердинандо Шанна. Модники Ленинграда. 1987. Фото: фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж" Фердинандо Шанна. Модники Ленинграда. 1987. Фото: фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж"
Фердинандо Шанна. Модники Ленинграда. 1987. Фото: фото предоставлено пресс-службой Центрального выставочного зала "Манеж"

Бродить по выставке - словно ловить собственное отражение за долгую жизнь. Герои и подвиги, мода и быт, сценки, подсмотренные зорким взглядом фотографа, порой комичные, порой почти постыдные, порой завораживающие неземной красотой - это все наша страна.

Фото: iStock
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Здесь можно увидеть работы Роберта Капы и Анри Картье-Брессона, основателей фотоагентства. Когда-то они приехали в СССР вместе с писателем Джоном Стейнбеком и снимали все, за что цеплялся взгляд, - эффектные виды Кремля, бытовые сценки. Отдельного внимания заслуживают работы Инге Морат - жены драматурга Артура Миллера. Отправляясь в любую страну, она старалась изучить ее язык. Наверное, потому так выразительны ее снимки, запечатлевшие Пастернака, Плисецкую, поэтов-шестидесятников, художников-нонконформистов, внука писателя Федора Достоевского.

Западные фотожурналисты стремились рассказывать о советской стране довольно сочувственно. Ева Арнольд умела находить интересных героев не только на улицах, но и в цирковом училище, загсе, магазине... Георгий Пинхасов стремился запечатлеть диссидентов, не обласканных властью, - таков, например, портрет Надежды Мандельштам.

- Чтобы отрыть золотой самородок, нужно просеять немало песка, - писал Анри Картье-Брессон. - Поиск кадра - это всегда игра где-то на полпути между карманной кражей и хождением по канату.

Выставка убедительно иллюстрирует этот парадокс. Кадры, которые могли казаться малозначащими и даже нелепыми, сегодня, спустя годы, дышат ностальгической теплотой. Даже насмешливая, карикатурная серия "Homo soveticus" бельгийца Карла де Кейзера, искавшего всюду гротескные ситуации, вызывает лишь добрую улыбку.

В новом веке путешественники фотографируют нашу страну по-новому. Кто-то озабочен поисками чудиков: норвежец Йонас Бендиксен, скажем, нашел каких-то сектантов в глухой тайге. При этом умудрился так выстроить кадры сибирской природы и человеческих лиц, что в них прочитываются мотивы Брейгеля.

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Завершающий зал - проект Нанны Хайтман "Просто стой и смотри", посвященный врачам 52-й московской больницы. Медики в масках - герои наших дней без ретуши, без пафоса.

Куратор проекта, историк фотографии Нина Гомиашвили уточняет: на выставке представлены 250 работ 39 авторов. Зрители могут принять участие в онлайн-встречах с авторами - Томасом Дворжаком, Георгием Пинхасовым, Бруно Барби, Стюартом Франклином... Частью выставки стала библиотека со свободным доступом к книгам и альбомам, посвященным путешествиям иностранных фотографов по России.

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