Что ждет школы в новом учебном году

Коронавирус заставил более полутора миллиардов учеников во всем мире перейти на дистанционное обучение или вовсе отказаться от уроков. Как в разных странах справились с "удаленкой"? Что ждет российское образование в сентябре? Самые острые проблемы, которые ставит пандемия перед школами, обсудили эксперты из более чем 20 стран на международной онлайн-конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования".

Одна из самых горячих ее новостей: торжественные линейки для российских учеников 1 сентября пройдут в обновленном формате.

"Традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы проведем их немного в другом формате. Дети и учителя придут в школы, начнется образовательный процесс. Но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания и обеспечить безопасность школьников и педагогов, - рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. - У нас есть требования Роспотребнадзора, по которым массовые мероприятия в школах до 1 января следующего года не предусмотрены".

Что еще ждет российские школы в новом учебном году?

"Мы увидели, что нам нужна своя система, аналогичная видеосервису ZOOM. И сегодня уже такая разработка ведется, она апробирована в некоторых регионах, - сообщил Кравцов. - Потому что есть ситуации, когда школьник по каким-то причинам, например по болезни, не может присутствовать на уроках, но ему важно все-таки материал не пропустить".

По словам министра, принято решение создать государственную информационную систему "Цифровая образовательная среда", где будет верифицированный контент, соответствующий стандартам образования, который можно будет использовать в школах.

"Мы его разложим по четвертям, по полугодиям и всем темам, чтобы учитель в традиционном формате обучения мог использовать электронное проверенное содержание. Кроме того, мы увидели, что во многих школах слабый интернет. Поэтому у нас будет отдельная программа по доведению интернета до каждого класса, - продолжил он. - Мы готовимся к тому, что школы 1 сентября откроются в обычном формате. Полученный опыт и информационная система дополнят традиционное обучение. Еще раз подчеркну, линейки будут - именно с них начнется новый учебный год. Но они пройдут с учетом требований Роспотребнадзора".

По словам главы ведомства, также в начале учебного года будет проведена диагностика знаний школьников.

"Мы посмотрим уровень знаний, и если возникнут проблемы после дистанционного обучения, то у нас готова программа помощи ученикам и учителям, чтобы ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты", - заявил Кравцов.

В марте в России в один момент на "удаленку" перешли более 16 миллионов школьников из около 40 тысяч учебных заведений. Понятно, что условия в регионах разные: кое-где, особенно в малых городах и селах, были проблемы и с техникой, и с интернетом. Многим ребятам понадобилась помощь. За почти три месяца "удаленки" благодаря всероссийской акции "Помоги учиться дома" удалось собрать и передать нуждающимся детям более 500 тысяч компьютеров, планшетов и ноутбуков. Новую технику для дистанционного обучения получили более 80 тысяч российских учителей. Был создан проект "Моя школа online", который связал традиционный учебник, онлайн-курсы и уроки по телевидению в единую систему.

"Хочу поздравить Россию с тем, что вы так успешно прошли одну из стадий этого кризиса. Под ударом оказались более полутора млрд учащихся в мире, - отметил директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер. - Современные цифровые технологии доказали, что школа - это не место и не здание, что "цифру" можно очень успешно применять в обучении".

"Но это получилось далеко не у всех педагогов: в среднем в мире только у каждого второго. Россия по этому показателю среди лидеров Дании, Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ: технологии для дистанционного обучения успешно использовали две трети российских учителей", - добавил он.