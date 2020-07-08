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08.07.2020 13:15
Рубрика: Власть

Элла Памфилова: Семидневного голосования в сентябре не будет

Текст: Екатерина Котова
Никакого семидневного голосования на региональных выборах в сентябре не будет, но с учетом пандемии Центризбирком обсуждает возможность голосования в течение двух-трех дней. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что процедура должна быть безопасной для граждан.

Выборы разного уровня в Единый день голосования в сентябре будут проходить в 83 субъектах РФ. "В разных регионах ситуация с пандемией разная - где-то лучше, где-то хуже - и надо учитывать этот фактор и думать о безопасности людей, о том, чтобы голосование проходило безопасно", - заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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В связи с этим, по ее словам, актуальными остаются средства индивидуальной защиты.

"И второй момент, который мы с вами уже обсуждали, это предложить дополнительные меры, процедуры для голосования, которые бы обеспечивали полную и безусловную безопасность наших граждан. Мы с вами обсуждаем вопрос, можно ли проводить голосование в сентябре не один день, не 13 сентября, а, например, в один-два дня еще предшествующих, именно для того, чтобы позволить людям выбрать удобное время и не создавать на участках скопления", - сказала глава ЦИК.

При этом Памфилова подчеркнула, что "никакого семидневного голосования, как это было на общероссийском голосовании, не предвидится". "Тем более, одно дело, мы проводили это в летнее время, когда каникулы, другое дело, что это уже начало учебного года", - пояснила она.

Что же касается голосования в течение 2-3 дней, то оно "возможно только при обязательном присутствии наблюдателей". "Здесь не может быть никаких спекуляций, поскольку и партии, и сами кандидаты могут предоставить наблюдателей, - отметила Памфилова. - Все процедуры должны проходить абсолютно открыто под жестким общественным контролем".

Фото: iStock
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"Но прежде чем мы примем такое окончательное решение, мы договорились, что обязательно проведем круглый стол с партиями. Приглашаем всех представителей партий для обсуждения данной проблемы и всех заинтересованных экспертов. Абсолютно открытая площадка", - добавила она.

В целом, по словам председателя ЦИК, итоги плебисцита по Конституции и социологические замеры показали, что "людям понравилось, им было удобно". Таким образом, граждане фактически поддержали предложения Центризбиркома о том, чтобы голосование длилось так долго и в разных формах. "Несмотря на истеричные и прочие попытки показать, что все было ужасно", - заключила Памфилова.

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