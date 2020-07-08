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Текст:   Ольга Игнатова 
17:35 08.07.2020

Дачники смогут сэкономить на проведении кадастровых работ

Вскоре садоводческие и огороднические товарищества смогут заказывать комплексные кадастровые работы. В этом случае стоимость работ для каждого дачника будет ниже, чем если бы он заказывал кадастровый план самостоятельно.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сегодня Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в законы "О кадастровой деятельности" и "О государственной регистрации недвижимости". В роли заказчиков комплексных кадастровых работ в будущем могут также выступать граждане и юридические лица.

Фото: iStock
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Как пояснили "Российской газете" в Федеральной кадастровой палате, сейчас кадастровые работы проводятся только по заказу уполномоченного органа местного самоуправления или органа исполнительной власти региона. На их проведение тратятся бюджетные деньги. Но это довольно сложная процедура. Федеральные органы заказывают такие работы редко, только когда нужен, например, план какой-нибудь территории для ее последующего развития. В местных бюджетах вообще на это средств нет.

Поправками предусматривается, что в качестве источника финансирования комплексных кадастровых работ могут привлекаться средства лиц, заинтересованных в выполнении таких работ. Это могут быть физические и юридические лица, являющиеся правообладателями объектов недвижимости, расположенных в границах территории СНТ или ОНТ, гаражного потребительского кооператива, товарищества собственников жилья. От имени заказчиков могут выступать представители тех же СНТ.

При проведении комплексных работ уточняются местоположения границ земельных участков и расположенных там зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства. "Только при выполнении комплексных кадастровых работ можно уточнить границы сразу всех земельных участков, расположенных в пределах садовых и огороднических товариществ, коттеджных поселков.

Фото: iStock
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Работы включают в себя согласование границ смежных земельных участков и внесение актуальных сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Благодаря этому устраняются реестровые ошибки в сведениях ЕГРН, возникшие в разное время при определении границ того или иного земельного участка, а вместе с тем снижается вероятность возникновения земельных споров с соседями о местоположении смежных границ участков", - отметил глава Федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.

Заказать проведение таких работ можно будет на основании общего решения собственников. Стоимость уточнения местоположения границ земельного участка при заказе комплексных кадастровых работ будет значительно ниже, чем при заказе индивидуального межевания.

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