День России предложили перенести на 1 июля

Празднование Дня России предложено перенести с 12 июня на 1 июля. По мнению члена Общественной палаты России, председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, дата в июне у многих граждан ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

Обращение о переносе дня празднования Волынец направила президенту России Владимиру Путину, рассказала общественница RT.

1 июля состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Большинство проголосовавших россиян одобрили внесение поправок в Основной закон страны.