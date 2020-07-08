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12.07.2020 07:30
Рубрика: Общество

Этим летом в Арктике

Русское географическое общество и Северный флот набирают добровольцев для двух экспедиций в Северном Ледовитом океане. Ты - готов?
Текст: Игорь Елков
Российская газета - Неделя № 148(8202)
Русское географическое общество и Северный флот двумя отрядами в августе отправятся в экспедицию по изучению тайн Арктики. С собой возьмут добровольцев-романтиков: предпочтение картографам, вулканологам, биологам и др. Срок подачи заявок в Арктическую экспедицию истекает в воскресенье, 12 июля.
Шхуна "Заря" во льдах. На ней экспедиция барона Толля в 1900 - 1902 годах искала Землю Санникова. Фото: ru.wikipedia.org Шхуна "Заря" во льдах. На ней экспедиция барона Толля в 1900 - 1902 годах искала Землю Санникова. Фото: ru.wikipedia.org
Шхуна "Заря" во льдах. На ней экспедиция барона Толля в 1900 - 1902 годах искала Землю Санникова. Фото: ru.wikipedia.org

Но не только у узких профи есть шанс, организаторы не откажутся от помощи поисковиков-любителей: умеете глубоко копать (управляетесь с металлодетектором, лопатой и щупом) - тоже есть шанс.

Условие: от 18 лет и старше, высшее образование (увы, но это научная экспедиция), здоровье, позволяющее провести в море не менее трех месяцев. После прибытия в Североморск проживание и питание - за счет принимающей стороны.

Арктические районы потребуют более пристального внимания

Что будем искать в высоких широтах?

Да все, что есть интересного на воде, под водой и на земле: исторические артефакты, затонувшие суда, секретные военные объекты. И все, что осталось от великих первооткрывателей, - список очень длинный. Остановлюсь лишь на трех проектах.

Тушенка из глубины веков

Надо найти продуктовое депо Австро-Венгерской экспедиции XIX века Юлиуса Пайера и Карла Вайпрехта. Есть основание полагать, что их провизия - в расщелине скалы на острове Баренца. Арктика очень ответственно относится к таким сокровищам: склад должен был сохраниться.

Что интересного в тушенке позапрошлого века? Да все! Автор этих строк держал в руках мясные консервы (675-граммовая банка с щами и мясом), которую считают самой древней в мире. Хранится в особом холодильнике в Москве, в НИИ проблем хранения Росрезерва. Найдена она на Таймыре: в 1900 году там заложил склад провизии легендарный Эдуард Толль. Склад нашли в 1974 году. После 120 лет в вечной мерзлоте продукт - открывай, грей и ешь.

В конце XIX века русским солдатам предложили мясные консервы. Сначала - иностранные, затем свои, хотя производитель был француз. Фото: Сергей Михеев

Представляете, насколько важно и интересно вскрыть консервы, заложенные еще в 1872 году Австро-Венгерской экспедицией?!

По следам пропавших

На ледоколе "Илья Муромец" исследователи повторят маршрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900-1902 годов вдоль северных берегов Таймыра. По словам научного руководителя экспедиции Сергея Чуркина, на островах у Таймыра, возможно, прошла зимовка 1912-1913 годов экспедиции Русанова на судне "Геркулес", а 12-ю годами ранее здесь зимовал барон Толль, пропавший (как и трое его спутников) в октябре 1902 года. Спасательная экспедиция обнаружила следы пребывания Толля в хижине, построенной из плавника. Руководил спасателями Колчак. Да, тот самый.
Герой России Александр Берзин первым в мире совершил арктическую кругосветку

Кстати, остатки хижины барона Толля до сих пор можно наблюдать на острове Беннетта. И хотя их исследовали неоднократно, участники экспедиции этого года надеются найти что-то новое.

А почему бы и нет? В прошлом году РГО и Северный флот открыли в Арктике пять новых островов.

Огонь, батарея!

Во время Великой Отечественной войны в Арктике шли бои, о которых мы довольно мало знаем. Так, анализ космических снимков позволил достоверно идентифицировать две группы объектов в районе Таймырского полуострова как артиллерийские батареи Беломорской флотилии Северного флота: 122-мм орудия на полуострове Михайлова и на острове Нансена. Их установили в 1943 году. По данным фашистов (анализ бортжурнала субмарины U-711), размещение артиллеристов в Арктике заставило ВМС Германии перенести районы своих боевых действий.

Согласитесь, давно уже пора восполнить этот пробел в знаниях. Ну не все же молодежи читать фантастические "расследования" о секретных немецких "космодромах" в далекой Антарктиде. Когда есть реальные захватывающие исторические сюжеты буквально под боком: в куда более близкой и родной нам Арктике.

Фото: Леонид Круглов
Кстати

На капусте не навоюешь

Фото: Из личного архива
Что показали юбилейные экспедиции в Антарктику

После окончания неудачной для нас Крымской войны стали искать виноватых. Александру II доложили: среди причин неудач - негодное питание войск, солдата кормили сухарями да квашеной капустой. А на этом много ли навоюешь... Император повелел исправить ситуацию. И в 1870 году француз Франсуа Азибер наладил в Санкт-Петербурге производство консервов: рагу, каши, мяса с горохом, гороховой похлебки и жареной говядины/баранины. После 5-8 лет хранения содержимое 99% банок не портилось.

Навигатор

Экспедиция пройдет двумя отрядами

Первый: Североморск - остров Северный архипелага Новая Земля - Североморск.

Второй: Североморск - Карские Ворота - полуостров Таймыр - острова Мона - архипелаг Норденшельда - мыс Челюскин - бухта Прончищевой - Новосибирские острова - о. Врангеля - о. Геральда - Чукотский полуостров - Северная Земля - Земля Франца-Иосифа - Североморск.

Общество Наука

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