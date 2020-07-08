Двоим американцам грозит тюрьма за попытку закрасить надпись Black Lives Matter

Двоих жителей Калифорнии могут на год отправить в тюрьму за попытку закрасить большую надпись Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение" - прим. "РГ"), которую активисты этого движения оставили на одной из дорог города Мартинеса. Как сообщили в местной прокуратуре, Дэвиду Нельсону и Николь Андерсон были предъявлены обвинения в нарушении гражданских прав, вандализме и владении инструментами для совершения вандализма.

Инцидент произошел четвертого июля почти сразу после того, как по инициативе местного жителя и с разрешения властей прямо на одной из дорог Мартинеса появилась большая надпись Black Lives Matter. "Как только надпись была закончена, приехали неизвестный белый мужчина и белая женщина. Пока мужчина что-то говорил свидетелям происшествия, его сопровождающая начала закрашивать надпись черной краской", - говорится в пресс-релизе местной полиции.

Видео с места событий вскоре появилось в интернете. На нем видно, как Нельсон говорит: "Рассказы о жестокости полиции, притеснениях, расизме - все это ложь", а после добавляет, указывая на надпись на асфальте: "Вот это расизм". "Все жизни имеют значение", - заявляет мужчина в перепалке с прохожими. Не воздерживается от комментария и Андерсон: "Пусть это … происходит в Нью-Йорке, в моем городе этого не будет".

Предположительно, обвиняемые поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа, о чем свидетельствует надпись на футболке Нельсона "Еще четыре года". В скором времени их должны вызвать в суд, точная дата слушания пока неизвестна.

Напомним, что толчком к началу протестного движения "Жизни черных имеют значение" послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией при задержании. Едва стало известно о трагедии, тысячи людей стали выходить на улицы США, протестуя против полицейского насилия и расовой дискриминации. Очень быстро манифестации переросли в беспорядки, начались столкновения с правоохранителями, во многих американских городах фиксировались случаи мародерства. Вскоре волна протестов перекинулась и на многие другие страны мира. Активисты движения стали требовать прекратить финансирование полиции, а также начать сносить памятники тех исторических деятелей, которые так или иначе были связаны с рабством.