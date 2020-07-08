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08.07.2020 15:31
Рубрика: В мире

Двоим американцам грозит тюрьма за попытку закрасить надпись Black Lives Matter

Текст: Диана Ковалева

Двоих жителей Калифорнии могут на год отправить в тюрьму за попытку закрасить большую надпись Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение" - прим. "РГ"), которую активисты этого движения оставили на одной из дорог города Мартинеса. Как сообщили в местной прокуратуре, Дэвиду Нельсону и Николь Андерсон были предъявлены обвинения в нарушении гражданских прав, вандализме и владении инструментами для совершения вандализма.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Инцидент произошел четвертого июля почти сразу после того, как по инициативе местного жителя и с разрешения властей прямо на одной из дорог Мартинеса появилась большая надпись Black Lives Matter. "Как только надпись была закончена, приехали неизвестный белый мужчина и белая женщина. Пока мужчина что-то говорил свидетелям происшествия, его сопровождающая начала закрашивать надпись черной краской", - говорится в пресс-релизе местной полиции.

Видео с места событий вскоре появилось в интернете. На нем видно, как Нельсон говорит: "Рассказы о жестокости полиции, притеснениях, расизме - все это ложь", а после добавляет, указывая на надпись на асфальте: "Вот это расизм". "Все жизни имеют значение", - заявляет мужчина в перепалке с прохожими. Не воздерживается от комментария и Андерсон: "Пусть это … происходит в Нью-Йорке, в моем городе этого не будет".

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Предположительно, обвиняемые поддерживают нынешнего президента США Дональда Трампа, о чем свидетельствует надпись на футболке Нельсона "Еще четыре года". В скором времени их должны вызвать в суд, точная дата слушания пока неизвестна.

Напомним, что толчком к началу протестного движения "Жизни черных имеют значение" послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией при задержании. Едва стало известно о трагедии, тысячи людей стали выходить на улицы США, протестуя против полицейского насилия и расовой дискриминации. Очень быстро манифестации переросли в беспорядки, начались столкновения с правоохранителями, во многих американских городах фиксировались случаи мародерства. Вскоре волна протестов перекинулась и на многие другие страны мира. Активисты движения стали требовать прекратить финансирование полиции, а также начать сносить памятники тех исторических деятелей, которые так или иначе были связаны с рабством.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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