ЕЭК создаст оперативный комитет для для урегулирования разногласий

Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения по формированию оперативного комитета (рабочей группы высокого уровня) для урегулирования разногласий и решения спорных вопросов перемещения товаров через границы.

Проект соответствующего распоряжения Совета ЕЭК был рассмотрен 6 июля на совещании с участием председателя и членов Коллегии ЕЭК, сообщает пресс-служба комиссии. "Мероприятия дорожной карты необходимо разбить на два этапа: первоочередные меры, которые должны быть выполнены уже сейчас, и меры на среднесрочную перспективу. Оперативный комитет позволит нам вырабатывать быстрые решения и снимать многие проблемные вопросы в режиме реального времени", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

В числе срочных мероприятий - необходимость администрирования импорта товаров из третьих стран, информационный обмена между государствами-членами, идентификация санкционных товаров... Доработанный документ планируется рассмотреть на заседании Совета ЕЭК.