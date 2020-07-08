Доктора сегодня способны творить вещи, которые вчера и во сне привидеться не могли: уникальные операции, уникальная медтехника, последние достижения мировой медицины. Как попасть в такие умелые руки, на такое лечение? На вопросы читателей "РГ-Недели" ответил председатель совета по медицинскому страхованию Всероссийского союза страховщиков Андрей Рыжаков.

Сегодня стали доступны такие передовые виды лечения, о которых не так давно мы и не мечтали. Фото: GettyImages

Как получить направление на лечение?

Сейчас, когда остается угроза распространения коронавирусной инфекции, получить ВМП можно только по направлению врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях - проще говоря, в поликлинике, куда прикреплен пациент. Это может быть участковый врач. Второй вариант - направление, выданное региональным минздравом или департаментом здравоохранения.

Как это происходит на практике?

1. Проводится амбулаторное медицинское обследование, ставится диагноз, врач решает, есть ли необходимость в оказании высокотехнологичной медпомощи.

2. Участковый врач поликлиники (или региональный орган управления здравоохранением по представлению поликлиники) выдает направление по результатам решения врачебной комиссии.

3. Готовится пакет документов: выписка из медицинской карты, копии паспорта/свидетельства о рождении, полиса ОМС и СНИЛС, результаты обследований и другие документы из перечня, который выдаст направляющая организация - поликлиника.

4. Направляющая организация в течение трех рабочих дней или сам пациент (при желании) отправляют направление и пакет документов в ту медорганизацию, которая будет оказывать ВМП. Это можно сделать на сайте:

https://talon.rosminzdrav.ru/search_vmp/ - вне зависимости от способа финансирования ВМП.

5. Медицинская организация, куда направлен больной, проводит еще одну врачебную комиссию (по отбору пациентов), подтверждает целесообразность госпитализации и оформляет на пациента талон на оказание ВМП.

6. Комиссия медорганизации, которая будет оказывать пациенту ВМП, выносит решение о наличии (либо об отсутствии) медицинских показаний и противопоказаний для госпитализации в течение максимум 7 рабочих дней со дня оформления на пациента талона на оказание ВМП.

7. Проверить статус талона можно на специальном сайте:

http://talon.rosminzdrav.ru/

8. Больной должен прибыть в медицинскую организацию для госпитализации в установленный ею срок.

Многие виды ВМП сейчас оказываются в регионах. Вправе ли пациент связаться с клиникой в Москве, Санкт-Петербурге и попросить взять его на лечение, прооперировать там? Можно ли просить врача дать направление в федеральный медцентр, например, а не в региональное медучреждение?

Выбор пациентом медицинской организации возможен в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (ст. 18).

При этом выбор медицинской организации возможен в объеме территориальной программы ОМС. Большая часть таких медорганизаций находится в регионе, но отдельные клиники могут находиться за его пределами, в том числе в Москве, Петербурге, других крупных городах. Если в реализации территориальной программы принимают участие несколько медицинских организаций (по нужному профилю), лечащий врач обязан проинформировать пациента обо всех и разъяснить возможность выбрать конкретную клинику. Выбор медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы госгарантий за пределами региона, тоже возможен, но только в пределах базовой программы ОМС (более узкой, чем территориальная).

Это же касается и федеральных клиник, которые зачастую могут участвовать в программах госгарантий сразу нескольких регионов. Значит, получение медицинской помощи в рамках территориальной программы будет доступно жителям этих регионов, имеющих действующий полис ОМС.

Для того чтобы выбрать медорганизацию для оказания ВМП - возможно пройти по ссылке на сайте:

https://talon.rosminzdrav.ru/search_vmp/.

Там содержится информация о видах ВМП, которые предоставляет та или иная медицинская организация. На сайтах медучреждений, кстати, часто публикуют отзывы пациентов о полученном лечении.

Сообщите своему участковому врачу о клинике, в которой желаете получить ВМП. Правда, в конкретных наиболее востребованных клиниках могут быть ограничены объемы МП или установлены сроки ожидания, если желающих пройти лечение будет больше, чем клиника способна принять. Участковый врач может предложить перечень медорганизаций с меньшими очередями, если пациент не может или не хочет ждать.

Ключевой вопрос

Если есть сомнения в диагнозе, если состояние при лечении не улучшается, может ли пациент попросить перевести (направить) его для лечения в другую клинику?

Оценка эффективности медпомощи - задача лечащего врача и медорганизации (и поликлиники по месту прикрепления, и стационара, где оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь).

В случае если лечение не привело к ожидаемому результату, профильные специалисты должны пересмотреть схему лечения. Это делают врачи, а не сам пациент. В сложных случаях подключается врачебная комиссия, в которую входят специалисты разного профиля. Они могут принять решение об изменении тактики лечения.

Если же у пациента есть сомнения в качестве лечения, он может обратиться в страховую медорганизацию, выдавшую ему полис ОМС. Страховые представители имеют право организовать экспертизу. Компетентные врачи-эксперты оценят правильность выбора методов диагностики, лечения, реабилитации. По решению врачебной комиссии (с учетом выводов экспертизы) тактика лечения может быть изменена, а пациент направлен в другую клинику, в том числе с учетом его пожеланий.