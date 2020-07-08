Эксперты: Каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства

Из-за пандемии коронавируса каждое пятое предприятие в Германии всерьез опасается банкротства и считает, что его существование находится под угрозой. Об этом заявили эксперты Мюнхенского института экономических исследований.

В особенно тяжелом положении находятся турагентства - среди них банкротства опасаются 85 процентов.

Также наименее защищено себя чувствуют отели (76 процентов) и рестораны (67 процентов). А вот представители строительной, химической и машиностроительной отрасли испытывают меньше всего страха за свое будущее.

Кроме того, как пишет газета Bild со ссылкой на прогноз консалтингового эксперта Роланда Бергера, в скором времени количество безработных в Германии может достичь пяти миллионов. И это, по мнению специалиста, будет иметь фатальные последствия для немецкого рынка труда.