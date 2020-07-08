Эксперты рассказали, как предотвратить киберпандемию

Следующей эпидемией после коронавируса может стать киберпандемия, и угрозы от ее нашествия ощутят на себе все экономики мира. Об этом заявили эксперты на онлайн-форуме Сyber Poligon 2020.

"Международная коллаборация является слабым местом в борьбе с киберпреступностью и именно на ее развитии мы должны сфокусировать все усилия, чтобы победить глобальную угрозу", - заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По оценке Сбербанка, потери российской экономики из-за действий киберпреступников могут составить 7 трлн рублей. У 83% компаний нет планов по восстановлению и поддержанию эффективности своего бизнеса в случае крупной кибертатаки, отмечают аналитики Threat Zone.

Эксперты считают, что для предотвращения киберугроз нужна единые стандарты в ИТ: "Нам необходимо универсальное решение для разных юрисдикций, потому что люди очень активно используют технлогии, - подчеркнул экс-премьер министр Великобритании Тони Блэр. - Они делятся своими данными с большими корпорациями. По мере того, как мир цифровизируется, нужно защищать людей должным образом. Я бы хотел, чтобы бизнес активно работал в том числе и с другими странами, эти данные потом можно будет передать правительствам, чтобы обеспечить правильное регулирование отрасли".