Еврокомиссия ухудшила экономический прогноз

Рецессия в ЕС будет глубже, чем ожидалось весной. Предыдущие расчеты не предполагали, что карантин будет отменяться столь медленно и постепенно. Экономика Евросоюза сократится на 8,3 процента в 2020 и вырастет на 5,8 процента в 2021 году. Ранее предполагалось, что спад экономики составит 7,4 процента, сообщает телеканал Euronews.

Таким образом, спад будет значительно сильнее ожидавшихся 7,7 процента для зоны евро и 7,4 процента для ЕС в целом. Рост в 2021 году также будет менее устойчивым, чем прогнозировалось весной. При этом отмечалось, что за последние два месяца перспективы ухудшились независимо от того, какие шаги предприняло большинство европейских стран для открытия своей экономики заново. Во второй половине года ожидается рост экономической активности, хотя она останется "неполной" и "неравномерной" на фоне мер по преодолению социального неравенства.

"В каждой европейской стране будет отрицательный рост в этом году, затем отскок с возможным ростом в следующем году", - комментировал прогноз еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. По его словам, цифры разнятся. Так, среди всех членов ЕС больше всего сократится итальянская экономика. Спад составит 11,2 процента. Серьезно пострадают также Испания и Франция.

Джентилони отметил, что все главы государств и правительств осознают необходимость общей европейской реакции. Он выразил надежду, что еще до летней паузы удастся согласовать план восстановления экономики ЕС. Это может случиться в конце следующей недели в Брюсселе на первой очной встрече в верхах после вспышки коронавируса.