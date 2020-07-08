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08.07.2020 20:36
Рубрика: В мире

Финляндия не будет вводить бесплатные визы для жителей приграничных городов

Текст: Екатерина Забродина

Посол Финляндии в России Микко Хаутала опроверг сообщения о том, что республика может ввести бесплатные электронные визы для жителей приграничных российских регионов, в частности - Санкт-Петербурга. Финского дипломата, давшего интервью радиостанции "Эхо Москвы", цитирует ТАСС.

Фото: БЕЛТА
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Он напомнил, что Финляндия входит в зону Шенгена и не вправе устанавливать особые визовые режимы с какими-либо регионами третьих стран. Хаутала также опроверг мнение, что получить шенгенскую мультивизу через Финляндию проще, чем через некоторые другие государства ЕС, или же, напротив, сложнее. Посол заверил, что дипмиссия не создает для россиян дополнительных бюрократических проволочек. А тот факт, что многие петербуржцы достаточно быстро получают разрешение на въезд в Финляндию, связан с тем, что в силу географического положения они много лет путешествуют в Суоми и имеют "хорошую визовую историю".

В мире Европа Финляндия

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