Госдума планирует принять закон об отчуждении территорий до конца июля

- 14 июля - первое чтение, второе чтение - 21 июля, и окончательное - 23 июля, - рассказал он о планах. - До конца весенней сессии мы планируем принять его во всех трех чтениях, надо именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной Конституции.

Пискарев подчеркнул, что "все попытки повлиять на территорию, призывы изменить территорию будут признаваться, согласно законопроекту, экстремисткой деятельностью".

Также стало известно, что Госдума рассмотрит проекты с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий РФ осенью. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что в Госдуму сегодня был внесен законопроект, направленный на законодательное обеспечение поправки в Основной Закон о защите территориальной целостности. Согласно изменениям, отчуждение территорий РФ предлагается приравнять к экстремистской деятельности. Кроме того, уже подготовлены (но пока не внесены) изменения в Уголовный кодекс - срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности РФ может составить до 10 лет. Также предлагается ввести ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. Подготовлены административные санкции и уголовное наказание (в случае рецидива) с максимальным сроком лишения свободы в четыре года.