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08.07.2020 17:51
Рубрика: Власть

Госдума планирует принять закон об отчуждении территорий до конца июля

Текст: Татьяна Замахина
Госдума до конца весенней сессии планирует принять в трех чтениях законопроект о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ. Третье чтение может пройти 23 июля. Об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам заседания Совета ГД.

- 14 июля - первое чтение, второе чтение - 21 июля, и окончательное - 23 июля, - рассказал он о планах. - До конца весенней сессии мы планируем принять его во всех трех чтениях, надо именно так, поскольку это первый законопроект, который направлен на развитие обновленной Конституции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Пискарев подчеркнул, что "все попытки повлиять на территорию, призывы изменить территорию будут признаваться, согласно законопроекту, экстремисткой деятельностью".

Также стало известно, что Госдума рассмотрит проекты с санкциями за призывы и действия по отчуждению территорий РФ осенью. Об этом сообщил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Напомним, что в Госдуму сегодня был внесен законопроект, направленный на законодательное обеспечение поправки в Основной Закон о защите территориальной целостности. Согласно изменениям, отчуждение территорий РФ предлагается приравнять к экстремистской деятельности. Кроме того, уже подготовлены (но пока не внесены) изменения в Уголовный кодекс - срок лишения свободы за нарушение территориальной целостности РФ может составить до 10 лет. Также предлагается ввести ответственность за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности. Подготовлены административные санкции и уголовное наказание (в случае рецидива) с максимальным сроком лишения свободы в четыре года.

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