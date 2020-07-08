Юрий Грымов - известный режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, художественный руководитель театра "Модерн". Стоял у истоков социальной рекламы. Его называют классиком, хотя долго не могли простить "клипмейкерского происхождения".

Юрий Грымов: в Москве сто театров. надо, чтобы каждый зритель нашел свой. РИА Новости

Юрий Вячеславович, чем занимались во время пандемии?

Юрий Грымов: Я оказался в Японии, пробыл там три недели. Вернулся в Москву и отсидел в карантине.

Что-то изменилось в вашей жизни в самоизоляции?

Юрий Грымов: Говорят, что теперь мир изменится. Не изменится. Кто читал, тот читает, кто занимался спортом, тот занимается спортом. А вот ритм изменился.

Вы знаете, когда откроются театры?

Юрий Грымов: Мы каждую неделю встречаемся с худруками театров. Ни у кого нет ответа. Может быть, в сентябре, но команды продавать билеты пока нет. Большая пауза - удар по актерской профессии. Мы раз в три дня встречаемся всей труппой. Это около сорока человек. На карантине наши артисты получают адекватные зарплаты.

Вы смотрите спектакли в своем театре?

Юрий Грымов: Смотрю. Когда я отдаю актерам спектакль, то уже не имею к нему отношения. Я могу зайти в антракте и сказать свое мнение. Говорю правду. После спектакля по горячим следам звоню актерам. Мы вместе должны понимать, что произошло на спектакле.

У вас в театре удобные кресла.

Юрий Грымов: У нас один из самых удобных залов. Мы принципиально не сужаем расстояние между рядами. В буфет можно спуститься после спектакля, туда приходят актеры, и с ними можно пообщаться.

Ваш театр - единственный, где существует дресс-код.

Юрий Грымов: Рекомендательный. В сланцах не пускаем.

Какие работы каких режиссеров считаете удачными?

Юрий Грымов: Театр Владимира Панкова (номинант на премию Союзного государства за спектакль "Свадьба". - Прим. автора). У него атмосферно, музыкально. Театр Римаса Туминаса. В Москве сто театров. Надо найти свой.

Будете продолжать ставить спектакли об исторических личностях?

Юрий Грымов: Анна Каменкова сыграла Ольгу Чехову в спектакле "Ничего, что я Чехов?". Ольга Чехова, жена Михаила Чехова, была агентом трех разведок. У нас в театре на девяносто процентов идет то, что нигде не идет. Готовим "Кладбище понтов" - о карантине.

Как вы относитесь к Фонду кино, который финансирует заранее провальные фильмы?

Юрий Грымов: Государство должно инвестировать в авторское и детское кино. Я получил небольшой грант на фильм "Три сестры" по Антону Чехову, где сыграли белоруска Ирина Мазуркевич, Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, но его не хватило, и деньги на постпродакшн собирали на краудфандинговой платформе. Выложил фильм во время пандемии бесплатно в Ютуб.

Вы возглавляли жюри на фестивале мобильного кино в Минске.

Юрий Грымов: Я влюбился в этот город. Прекрасный, светлый, просторный, с красивыми людьми. Сейчас на мобильный можно снять свое первое кино. Это кино дает возможность формировать новый киноязык. "Глянцевое" коммерческое кино теряет свои позиции в мире.

В 2005 году вы сняли 12-серийный художественный фильм "Казус Кукоцкого" по роману Людмилы Улицкой. Почему почти все ваши фильмы о врачах?

Юрий Грымов: У меня жена врач. У меня не было денег. Я калымил и подвез девушку к поликлинике. Через три дня мы расписались. Живем вместе тридцать лет. А то, что она готовилась к свадьбе, я не знал.

У вас есть мечта?

Юрий Грымов: Хочу снять фильм "Все женщины Маяковского". Сценарий лежит. Я все время делаю кино о женщинах. Могу снять и блокбастер, но он все равно будет о них. Земля - это планета женщин, их ведь гораздо больше мужчин.

А что в планах?

Юрий Грымов: Спектакль "Женитьба" с Лолитой Милявской выйдет осенью. Лолита будет играть невесту. Я добавил к "Женитьбе" Гоголя "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Свадьбу" Чехова. Это можно смешивать, но нельзя взбалтывать.

Почему в главной роли Лолита?

Юрий Грымов: Кто у нас настоящая невеста? На-а-сто-ящая! Лолита Милявская. Я ее знаю много лет, я ей клипы снимал.

Раньше вы снимали много клипов.

Юрий Грымов: Это было давно.

Помню очень популярный ваш клип с Алсу "Зимний сон". Это уже мини-кино.

Юрий Грымов: В нем снялись прекрасные артисты Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Я снял для Алсу четыре клипа, потом мне стало неинтересно, хотя это было важно. Эта работа выковала терпение. Я снял более 600 рекламных роликов и клипов. Это много. В рекламу приходили яркие люди с идеями. Меня потянуло в кино, хотя Григорий Горин советовал заняться театром. Я горжусь, что для телевидения делал проект "оживших картин". "Оживил" более 20 полотен. Я ушел в кино. Снял "Муму" по мотивам произведения Тургенева. А теперь вот влюбился в театр.

Ваш любимый момент в театре?

Юрий Грымов: Третий звонок.

Вам пятьдесят пять лет. Оглядываясь назад, хотелось бы что-нибудь изменить в жизни?

Я добавил к "Женитьбе" Гоголя "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Свадьбу" Чехова. Это можно смешивать, но нельзя взбалтывать

Юрий Грымов: Я ничего не хочу менять. Я высказывался, имел свое мнение. Сам юбилей хочу отпраздновать с открытием театрального сезона в сентябре - новым спектаклем в "Модерне". Первой премьерой сезона станет пьеса про начало войны "Человек с глазами Моцарта", затем будет премьера - "Кладбище понтов", потом - "Женитьба".

Визитная карточка

Юрий Грымов родился в Москве 6 июля 1965 года. После окончания школы служил в артиллерийских войсках. После армии работал на заводе АЗЛК, демонстрировал одежду в центре моды "Люкс". Снял около 600 рекламных роликов, получивших свыше 70 призов на российских и международных фестивалях. С 30 декабря 2016 года - художественный руководитель Московского драматического театра "Модерн".