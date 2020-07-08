Хачанов проиграл первый матч после паузы

Российский теннисист Карен Хачанов, в отличие от соотечественника Андрея Рублева, с поражения стартовал на выставочном турнире Thiem"s 7 в Кицбюэле, организатором и участником которого является третья ракетка мира, австриец Доминик Тим.

Для Хачанова это был первый матч с 27 февраля, когда он уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале турнира в Дубае. На этот раз Карен, 15-й номер рейтинга на момент заморозки, проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (12-е место) со счетом 4:6, 3:6.

Следующим соперником Хачанова во вторник стал австриец Денис Новак. А Рублев должен встретиться с самим Тимом. За призовой фонд в 300 тысяч евро также борются Ян-Леннард Штруфф (Германия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия).