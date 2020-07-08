Исследование: гора Арарат находилась на берегу моря миллионы лет назад

Гора Арарат в доисторические времена находилась на берегу моря, к такому выводу пришли турецкие ученые из Эрзурумского Университета им. Ататюрка, сообщает турецкое издание Hurriyet.

К такому выводу они пришли, проанализировав обломки скал, найденные на западном склоне Арарата в районе Тузлуджа провинции Ыгдыр. На обломках скал были обнаружены окаменелые отпечатки листьев пальм, которые обычно растут у моря.

По словам ученых, это доказывает, что Арарат, в то время молодой стратовулкан, находился на берегу древнего моря Паратетис в период раннего миоцена, примерно 55-23 миллиона лет назад.

Море Паратетис, северная часть исчезнувшего океана Тетис, простиралось от нынешней Франции и до региона Аральского моря. В ходе столкновения Африканской и Аравийской литосферных плит с Евразией образовался Кавказский хребет, а Паратетис обтекало его с севера и с юга. А на южном берегу доисторического моря движение литосферных плит привело к появлению Восточно-Анатолийского плато и усиленной вулканической деятельности, в результате которой возник Арарат.