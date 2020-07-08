Новости

Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией 22:10
United Airlines отправит в бессрочные отпуска 36 тысяч сотрудников 22:03
Жестокого киллера из 90-х приговорили к 15 годам строгого режима 21:33
Тедеско был удален во время матча "Спартак" - "Локомотив" 21:21
В Брянске произошла массовая драка из-за агрессивных собак 21:16
Эрмитаж рассказал о работе после эпидемии 20:40
Финляндия не будет вводить бесплатные визы для жителей приграничных городов 20:36
Минобороны сообщило о 6 970 вылечившихся от коронавируса в ВС РФ 20:29
В Казахстане объявят траур по жертвам коронавируса 20:13
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 19:53
Вятский госуниверситет вручит выпускникам дипломы в игре Minecraft 19:38
Вышел трейлер второго сезона "Пацанов" 19:26
Калининградские пограничники задержали гражданина Литвы на байдарке 19:24
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды 19:14
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО 19:04
Отели и гостиницы в Подмосковье вновь заработают с 1 августа 19:01
Центральный стадион Мурманска выставили на продажу за 150 млн рублей 18:59
Трейлер: советские танки в США во втором сезоне "Академии "Амбрелла" 18:56
В ЮАР выделили землю для 1,5 миллиона жертв коронавируса 18:52
Режим самоизоляции для пожилых в Подмосковье сохранится до 26 июля 18:50
Мишустин заявил о максимальном снижении издержек бизнеса для сохранения рабочих мест 18:44
В Госдуме не исключили серьезные меры в ответ на запрет RT в Литве 18:31
В Госдуме назвали бессмысленным расторжение Украиной меморандума с РФ 18:25
В Курганском поселке загорелись три жилых дома 18:22
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Деньги поданы

К субсидиям на питание школьников готовы 35 регионов
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 149(8203)
Из 85 субъектов РФ только 35 отчитались о создании всех условий для получения субсидий на горячее питание в школах, еще столько же планируют закончить работы на школьных пищеблоках в ближайшее время. Окончательный перечень регионов, которые получат субсидии, будет утвержден 15 июля. Об этом сообщили участники рабочей группы при комитете Госдумы по образованию и науке. Последнее слово в этом вопросе останется за Министерством просвещения и Роспотребнадзором.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Контролировать школьное питание будут по "Индексу несъедаемости"

Замминистра просвещения Андрей Николаев подтвердил, что для получения субсидий должны быть готовы абсолютно все учебные заведения в регионе. "Часто ситуацию пытаются представить так, будто денег не дали только из-за того, что в какой-то отдаленной малочисленной сельской школе не оказалось пищеблока, - сказал он. - На самом деле при разборе ситуации выясняется, что помимо нее не готовы еще несколько десятков школ, где столовые есть, но требуют ремонта или технического оснащения".

В федеральном бюджете на школьное питание заложено 23,9 млрд рублей, но в этом году они будут израсходованы не полностью, так как не все регионы пройдут отбор, сказала замдиректора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки минфина Жанна Носкова. Она опровергла сообщения, что регионы-доноры получат меньше денег: от этого варианта решено отказаться. Из программы не планируют исключать те регионы, где бесплатное питание школьников введено до принятия федерального закона. Благодаря субсидиям они смогут улучшить меню в школах.

Экономика Финансы Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками