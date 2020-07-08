Из 85 субъектов РФ только 35 отчитались о создании всех условий для получения субсидий на горячее питание в школах, еще столько же планируют закончить работы на школьных пищеблоках в ближайшее время. Окончательный перечень регионов, которые получат субсидии, будет утвержден 15 июля. Об этом сообщили участники рабочей группы при комитете Госдумы по образованию и науке. Последнее слово в этом вопросе останется за Министерством просвещения и Роспотребнадзором.

Замминистра просвещения Андрей Николаев подтвердил, что для получения субсидий должны быть готовы абсолютно все учебные заведения в регионе. "Часто ситуацию пытаются представить так, будто денег не дали только из-за того, что в какой-то отдаленной малочисленной сельской школе не оказалось пищеблока, - сказал он. - На самом деле при разборе ситуации выясняется, что помимо нее не готовы еще несколько десятков школ, где столовые есть, но требуют ремонта или технического оснащения".

В федеральном бюджете на школьное питание заложено 23,9 млрд рублей, но в этом году они будут израсходованы не полностью, так как не все регионы пройдут отбор, сказала замдиректора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки минфина Жанна Носкова. Она опровергла сообщения, что регионы-доноры получат меньше денег: от этого варианта решено отказаться. Из программы не планируют исключать те регионы, где бесплатное питание школьников введено до принятия федерального закона. Благодаря субсидиям они смогут улучшить меню в школах.