Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/ РГ

В документе, в частности, отражены алгоритмы, отработанные во время эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

За основу оказания медицинской помощи будут приниматься утвержденные Минздравом рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

Кроме того, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке пациенты смогут проходить лечение как в профильных отделениях больниц, так и в перепрофилируемых стационарах. К оказанию медпомощи планируется привлекать врачей любой специализации и фармацевтов, прошедших программу переобучения.

В числе утвержденных нововведений - выдача с письменного согласия больничных в электронной форме, а также электронное формирование рецептов на лекарства.