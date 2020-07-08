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08.07.2020 09:38
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое устанавливает правила оказания медицинской помощи во время угрозы распространения опасных заболеваний.
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/ РГ Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/ РГ
Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/ РГ

В документе, в частности, отражены алгоритмы, отработанные во время эпидемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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За основу оказания медицинской помощи будут приниматься утвержденные Минздравом рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания.

Кроме того, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке пациенты смогут проходить лечение как в профильных отделениях больниц, так и в перепрофилируемых стационарах. К оказанию медпомощи планируется привлекать врачей любой специализации и фармацевтов, прошедших программу переобучения.

В числе утвержденных нововведений - выдача с письменного согласия больничных в электронной форме, а также электронное формирование рецептов на лекарства.

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