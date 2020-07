Американцы - читающий народ, поэтому неудивительно, что написание мемуаров стало давно укоренившейся традицией в Соединенных Штатах. Если в послужном списке мало-мальски успешного человека нет хотя бы одной написанной книги, в Америке это выглядит странно: ведь это и способ разрекламировать себя, и возможность дополнительно подзаработать на своей "истории успеха".

Книга Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло" (англ. "The Room Where It Happened") Фото: Chris DELMAS / AFP