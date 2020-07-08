Американцы - читающий народ, поэтому неудивительно, что написание мемуаров стало давно укоренившейся традицией в Соединенных Штатах. Если в послужном списке мало-мальски успешного человека нет хотя бы одной написанной книги, в Америке это выглядит странно: ведь это и способ разрекламировать себя, и возможность дополнительно подзаработать на своей "истории успеха".

Взять хоть Дональда Трампа - пускай критики язвительно замечают, что его словарный запас и структура речи соответствуют уровню начальных классов школы, это не помешало ему успешно продать под своим именем два десятка книг. И можно не сомневаться, что после его ухода из Белого дома список пополнится.

Эта поголовная мода охватывает и американский политический мир, и военных, и журналистов. Мемуары писал даже боец секретнейшего спецподразделения, ликвидировавшего "террориста номер один" Усаму бен Ладена, причем всего через год после самой операции. А один мой знакомый журналист-иностранец рассказывал, что, когда он запрашивал у властей США специальную визу для профессионала с выдающими достижениями, написанная им книга стала существенным подспорьем для положительного решения.

Все это предисловие к тому, что скандально нашумевший недавно бестселлер бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона под названием "Комната, где это произошло" (англ. "The Room Where It Happened"), на первый взгляд, удивления не вызывает. Мемуарами уже отметились или только планируют многие "отставники" действующей администрации, включая и предшественника Болтона - генерала Герберта Макмастера, чья книга появится на полках в сентябре. Даже бывший глава аппарата Белого дома Энтони Скарамуччи, чья метеороподобная карьера в 2017 году насчитала "целых" 11 дней, умудрился сочинить об этом книгу.

Но то, как именно в последние годы американские политики, включая Болтона, выпускают в свет свои воспоминания, заставляет задуматься. Действительно ли мемуары являются приятным дополнением к госслужбе? Или, наоборот, присягу стране дают только ради того, чтобы затем сорвать куш на сенсационных инсайдах?

Мемуары для экс-чиновников - это способ обелить себя

Не так давно для чиновника считалось неэтичным писать книгу-разоблачение о работе администрации, которую он покинул, до тех пор, пока та не сложит полномочия. Но в последние годы вокруг публикации таких книг создается все больший ажиотаж. Их немедленно разбирают на цитаты, которые сразу идут в ход в политической борьбе. А где ажиотаж, там и большие деньги. В результате, сегодня об этических нормах смешно даже вспоминать. Чиновники, покидающие Белый дом, уже спустя несколько месяцев дебютируют на книжных прилавках с очередной порцией сенсаций. К слову, по слухам в прессе, один только авторский аванс Болтону составил около 2 миллионов долларов. Получается, чуть больше 100 тысяч долларов за каждый из 18 месяцев, которые он провел в Белом доме.

Помимо денег такие мемуары - это способ обелить себя. Их содержание, как правило, подводит читателя к той мысли, что все удачные для страны решения принимались при непосредственном участии ее автора. В то время как все промахи администрации произошли из-за того, что автора не послушали, затерли на вторые роли подковерными интригами и прочее.

Но шумиха вокруг книги Болтона наводит на совсем другие мысли. Во-первых, если говорить о "наследии" самого Болтона, то в графе "конструктивно" ему записать практически нечего. Этот убежденный ястреб всячески поддерживал склонность Трампа к односторонним и эгоистичным решениям во внешней политике, что привело к распаду сразу нескольких ключевых для мировой архитектуры безопасности соглашений. Достаточно вспомнить канувшие в лету американо-российский Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) или сделку по ядерной программе Ирана. Эти решения принимались с заверениями в том, что команда Трампа договорится о гораздо более удачных сделках. Но в их создании ни Болтон, ни кто-то другой в Вашингтоне не преуспели.

Во-вторых, едва ли книга раскрыла кому-то глаза на Трампа. Болтон и сам прекрасно знал, на какую работу шел: к тому моменту, как он устраивался в Белый дом. Критики Трампа написали неисчислимые тысячи страниц, обвиняя его в попытках нажиться на президентстве, неадекватной психике, тотальной политической безграмотности и прочих грехах. Тем не менее, как отмечает американская пресса, Болтон в присущей ему манере дотошно конспектировал все происходившее вокруг него и как только покинул администрацию, принялся работать над мемуарами. В книге много интересующих публику сочных инсайдов, как, например, неосведомленность Трампа о ядерном статусе Великобритании или его стремление подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона "Человек-ракета". Все это продается на ура, издатели готовы платить автору большие деньги. Поэтому, хотя книга не добавила существенных штрихов к портрету 45-го президента США, Болтону это не помешало получить дополнительные дивиденды от непродолжительной госслужбы.

Мемуарами уже отметились или планируют многие "отставники" администрации Трампа

В-третьих, где воспоминания Болтона и могли принести практическую пользу, так это во время импичмента Трампу, который конгрессмены-демократы попытались вынести в конце прошлого года. Экс-советника настойчиво призывали выступить свидетелем и, если исходить из написанного в книге, он в целом согласен с тем обвинением, которое выдвинули против президента. Но он отказался выступить на этом процессе. Все потенциально важные откровения Болтон приберег для страниц своей книги с тем, чтобы подороже ее продать. Так ли поступают люди, радеющие за правду или за национальную безопасность США?

Вопрос риторический, но, похоже, что все чаще именно так и происходит. Один за другим экс-чиновники рассказывают о злоупотреблениях, на которые они насмотрелись в кабинетах власти, но при этом хранят молчание до тех пор, пока не напишут книгу и не получат за это чек с многими нулями.

Президентство Трампа стало золотой жилой и для критикующих его журналистов. Например, когда в 2018 году Трамп добивался утверждения в Верховный суд США Бретта Кавано, вокруг которого поднялась шумиха из-за обвинений в сексуальных домогательствах, по "горячим следам" процесса сразу пять журналистов опубликовали книги, каждый со своими инсайдами. Авторские авансы за них достигали миллиона долларов. А общий счет всевозможным книгам о Трампе идет на десятки и сотни.