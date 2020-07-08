Корреспондент "СОЮЗа" провела купальскую ночь на берегу Августовского канала

Купальский огонь и живая вода сильнее любого вируса. В этом не сомневаются участники красивого народного праздника, прошедшего на Августовском канале недалеко от Гродно. И хотя ради безопасности все же пришлось отменить концерты, квесты и выездную торговлю, но, как и всегда в эту волшебную ночь, звучали старинные песни, кружились хороводы, а девушки гадали на суженого. В купальские таинства окунулась и наш корреспондент.

Первым делом все участники действа отправились в лес за растениями для плетения купальских венков. Татьяна Конратьева

Старинный обряд воспроизвели в мельчайших деталях, в точности таким, каким он был во времена далеких предков. Первым делом все участники действа отправились в лес за растениями для плетения купальских венков. Возвратившись с охапками ароматных трав и цветов, девушки уселись в кружок на берегу канала, а парни ушли готовить кострище.

- Бабушка мне рассказывала, каким приметам нужно следовать, - делится семейными секретами Галина Печенова. - Сегодня вот встала пораньше и поспешила в лес за черникой, ведь в этот день ягода считается лечебной. На Купалье вообще все цветы и травы обладают целебной силой, поэтому их старались собрать и высушить именно в этот день. И еще одна обязательная традиция: в этот день нужно обязательно искупаться. Вода в этот день особенная. Девчатам надо хоть ноги помочить.

Вот уже и венки готовы. Парням, как заведено, предстоит выбрать Купалинку - самую красивую и талантливую девушку. Выбор, надо сказать, не из легких. В национальных костюмах и цветочных венках все участницы конкурса на все сто процентов выглядели "купалинками". После шуточных заигрываний сельская молодежь все-таки разбилась по парам.

- Наши девушки очень ждали этого события, ведь именно в купальскую ночь, как гласит традиция, они могут определить свое будущее, бросая в воду венки, - говорит заведующий Квасовским домом культуры Денис Болабуев. - Купаться в канале запрещено, а вот спустить на воду веночки не возбраняется.

Ни одна купальская ночь не обходилась без костра. Он всегда был для наших предков ритуалом очищения. Фото: РИА новости

Поплывет венок далеко, скроется из виду - не скоро будет счастье. Прибьет его к берегу - жди сватов. Очень добрый и красивый обычай. Глядя на плывущие по воде венки, хорошо мечтать. А о чем?

- Загадала, чтобы у меня была большая семья, верный и надежный муж, - отвечает на вопрос Мария Коленик, работающая в культурно-информационном центре Гродно. - Очень хочется, чтобы были здоровы родители. Сейчас в мире неспокойно. Поскорее бы эта инфекция исчезла и люди вновь могли бы ездить друг к другу в гости. Лично я очень люблю путешествовать, открывать для себя новые страны, изучать другую культуру.

- С вашим избранником только сегодня познакомились или с собой привезли? - интересуюсь у девушки.

- Здесь все свои, местные, - улыбается собеседница. - Познакомиться не проблема, а вот найти своего человека пока не получается.

Подруга Марии Наталья Почебыт тоже загадала желание, но боится озвучить. Мол, вдруг не сбудется.

- Мечтаю о том, о чем мечтают все нормальные люди: хочу быть счастливой, - отшучивается девушка. - Понятно, что события сегодняшней купальской ночи - это всего лишь дань красивым и добрым традициям. Можно сделать шикарные фото на память. Но загадать желание все равно нужно. Своеобразная установка на успех.

Старожилы окрестных деревень не согласны с молодежью. Они уверены, что купальская ночь особенная.

- Говорят, ночь на Ивана Купалу сближает тех, кому суждено быть рядом, - рассказывает Тереса Адамович из Житомли. - Могу вспомнить десятки любовных историй, которые произошли на моих глазах. Раньше в деревнях было много молодежи, поэтому праздновали масштабнее и веселее.