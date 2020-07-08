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08.07.2020 19:34
Рубрика: Культура

Львам не страшна пандемия

Мировые кинофестивали готовятся к горячей осени
Текст: Валерий Кузнецов
77-й Венецианский международный кинофестиваль пройдет на острове Лидо и в самой исторической Венеции с 2 по 12 сентября. Об этом объявил художественный директор Мостры Альберто Барбера.

Еще недавно, объяснил Барбера журналу Variety, он почти не верил в такую возможность. Чуть забрезжило, когда Италия стала понемногу освобождаться от карантина. Теперь оптимизм превратился в уверенность. Хотя ситуация еще далека от стабильности, и фестивалю придется это учесть: общее число фильмов будет урезано до полусотни, хотя программа Venezia-77 сохранит свой обычный объем - 20 картин в главном конкурсе. Не пострадают и параллельные "Горизонты". Международное жюри возглавит актриса Кэйт Бланшетт.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Санитарные требования, связанные с пандемией COVID-19, будут тщательно соблюдаться, - заверил Барбера. Чтобы соответствовать требованиям о социальном дистанцировании, фестиваль откроет две площадки на открытом воздухе: одна разместится на территории Венецианской биеннале в знаменитых садах Giardini, другая - на острове Лидо на месте зимнего катка. Из-за пандемии будет заметно сокращено число гостей, зрителей и аккредитованной прессы. Впрочем, многие журналисты смогут и у себя дома, не выезжая в Венецию, присутствовать на онлайн-конференциях. Что касается звезд и съемочных групп, то Альберто Барбера продолжает надеяться, что большинство конкурсантов будут сопровождать свои фильмы на фестивале и представят их публике. Главные тревоги связаны с участием в Мостре американских кинематографистов: похоже, что США еще не скоро откроют свои границы. Хотя, оптимистично добавил Барбера, до фестиваля два месяца, и многое еще может измениться. Кроме того, долговременная остановка кинопроизводства привела к тому, что главные картины года просто не успевают к сентябрю. Так, стрим-гигант Netflix, который в последние годы поставляет фестивалям наиболее успешные фильмы, свои релизы отложил до более счастливых времен.

Альберто Барбера подчеркнул, что 77-я Мостра будет первым крупным международным фестивалем, который пройдет после глобальной вирусной атаки. В прошлом году своим главным призом "Золотой лев" Венеция наградила фильм "Джокер" Тодда Филлипса. Список новых претендентов на призы-2020 обещают объявить 28 июля, но уже известно, что программа "Неделя критики" откроется англоязычным фильмом итальянца Карло Хинтерманна The Book Of Vision.

Фото: Valery HACHE / AFP
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Готовится к открытию и фестиваль в Гонконге, перенесенный с марта на август. Но так как здесь до сих пор обязателен двухнедельный карантин для всех, кто прибывает в Китай, то фестиваль ориентируется на местную аудиторию. Его программу тоже объявят 28 июля. Один из крупнейших кинорынков Азии Filmart пройдет с 26 про 29 августа целиком онлайн.

10 сентября обещает открыться фестиваль в Торонто - он попытается объединить кинопоказы в залах с сеансами в открытых кинотеатрах типа drive-in, виртуальными красными дорожками и пресс-конференциями; показы для прессы пройдут в режиме онлайн. Большого международного участия здесь не ожидают, но ждут 50-процентного падения доходов и уже объявили о сокращении штатов этого крупнейшего на континенте фестиваля.

Наконец, кинофорум в Сан-Себастьяне планирует открыться 18 сентября фильмом Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина", действие которого происходит как раз на этом фестивале в Стране Басков. Кроме того, Сан-Себастьян перехватил у не состоявшихся Канн такие хиты, как "Лето-85" Франсуа Озона и "Другой круг" Томаса Винтерберга.

Культура Кино и ТВ Мировое кино

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