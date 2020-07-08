Какова цена ошибки при выборе профессии

В школах России и Беларуси вовсю идут выпускные экзамены, за ними последует вступительная кампания в вузы. Перед вчерашними школьниками стоит непростой выбор: какую профессию выбрать, чтобы потом не страдать всю жизнь. Или лучше взять тайм-аут и разобраться в себе? О том, что такое карьера в сегодняшнем понимании, нам рассказала главный редактор "Атласа новых профессий" Дарья Варламова.

Сейчас человек за свою жизнь может поменять профессию несколько раз, и выигрывают те, кто мыслит нешаблонно, творчески. МариаМ Табагари

Мой сын перешел в 8-й класс. Обожает информатику и кружок по робототехнике, уже сейчас собирает классных роботов. Но игнорирует школьные предметы Мне советуют махнуть рукой на общеобразовательные дисциплины и вложить все ресурсы в поддержку его талантов. Это верная стратегия?

Дарья Варламова: Развивать только то, что легко дается, - высокий риск. Если в будущем попадет в крупную компанию, он там будет далеко не один такой талантливый. И ему придется конкурировать. Должно сильно повезти, чтобы человеку в команде позволили делать лишь то, что нравится. Но все равно ему надо будет контактировать с людьми. У ребят-технарей часто бывают большие сложности в общении, а социальное взаимодействие - это тоже алгоритм, и ему вполне можно обу­читься. Ему придется переписываться с коллегами, с начальством. Как будут выглядеть письма с ошибками? Грамотность нужна всем. Далее. Если занимаешься робототехникой, то хорошо бы и дизайн освоить: людям важно, как твой робот выглядит, а не только то, что он умеет. Поэтому я бы сказала так: 70% сил стоит тратить на то, в чем ты хорош, а 30% - на дорабатывание того, в чем отстаешь. Не пытаться себя ломать, не прыгать выше головы: можно подтягиваться по чуть-чуть, преодолевая ступеньку за ступенькой.

Есть и другая крайность: многие подростки ни в 10-м, ни в 11-м классе не знают, чем бы им хотелось заниматься.

Дарья Варламова: Сегодня уже нельзя сказать, что выбор, который ты делаешь в 16-17 лет, радикально влияет на всю твою судьбу и за ошибку придется всю жизнь расплачиваться. Нет, конечно, определенным образом все-таки влияет, и некоторое время может быть потеряно. Но даже в этой ситуации можно чему-то научиться. В "неправильном" вузе все равно могут оказаться какие-то интересные предметы, в процессе учебы ты лучше узнаешь себя и людей.

Если ты пока не определился, стоит подходить к поступлению как к эксперименту. "У меня есть гипотеза, что мне понравится работать тем-то. Для этого нужно учиться в таком-то вузе. И я тестирую свою гипотезу". Важное уточнение: нужно действительно тестировать, учиться, идти на стажировки и проверять - подходит или нет. И если все-таки не подошло - ничего страшного.

Проблема школы в том, что она не учит нас учиться на ошибках. Люди боятся пробовать, им проще остаться идеальным в собственных глазах, нежели рискнуть, споткнуться, но зато получить бесценный опыт.

Нужно иметь чутье на тренды и постоянно проверять, не заржавели ли твои навыки, не пора ли чему-то обучиться, чтобы не выпасть из профессии

Российское высшее образование устроено так, что ты можешь получить диплом бакалавра и на этом завершить обучение, а можешь поступить далее, в магистратуру. И многие в этот момент думают о переменах. По сути, совсем неопытным молодым людям дается возможность совершить очень крутой поворот. Это хорошо?

Дарья Варламова: Мне очень нравится такая возможность. Но самый классный и выгодный вариант - когда ты совершаешь поворот в специальность новую, однако смежную с той, что изучал в бакалавриате.

Например, лингвистика и информационные технологии. Это дает синергию, и у тебя появляется компьютерная лингвистика. Журналистику можно объединить с экономикой, если ты хочешь стать экономическим журналистом.

Сейчас среди выпускников школ стало популярным проходить профориентацию. Для чего она, ведь и так ясно, если тебе легко дается физика - ты технарь, если литература - гуманитарий.

Дарья Варламова: Ошибочно думать, что профориентация - это про то, как подобрать вуз под предметы, по которым у тебя хорошие отметки. Подростки вообще плохо представляют, что такое профессия, образ жизни, который будет с нею связан, ее функционал. И совсем не видят подводные камни.

У всех нас есть не просто любимые и нелюбимые предметы, а определенные когнитивные стили. Это твой стиль мышления, твой стиль восприятия. И выявить их - цель профориентации. К примеру, кто-то может очень долго концентрироваться на узкой теме, вникать в тонкости, но зато ему сложно переключиться на что-то новое. А другой видит общую картину, не закапывается в детали, легко переключается и хорошо воспринимает новое. Раньше считалось, что следует себя переломить, стиснув зубы. Сейчас - что важно изучить свои слабые и сильные стороны, понять собственные потребности. Поэтому современная профориентация направлена на то, чтобы каждый человек был органичен на своем месте и делал то, что ему лучше всего удается.

Понятие "построить карьеру" сегодня изменилось?

Дарья Варламова: Раньше мир менялся медленнее. Одна профессия - на всю жизнь. Сейчас во все сферы вмешивается все более масштабная конкуренция. Московский программист может конкурировать с белорусским, который работает там же, но дистанционно, и все умеет точно не хуже. Вмешивается и сам прогресс. Раньше человек, не стремящийся сделать головокружительную карьеру, мог всю жизнь сидеть в офисе и перебирать бумажки, потому что тогда не было программы, которая за него бы их перебирала. А сейчас - есть. В любой профессии есть рутинный функционал, который легко заменяется новыми технологиями. Так, например, часть юристов в Сбербанке заменила программа искусственного интеллекта.

Меняется подход к карьерной стратегии. Нужно иметь чутье на тренды и постоянно проверять, не заржавели ли твои навыки, не пора ли чему-то обучиться, чтобы не выпасть из своей профессии. Или чтобы поменять ее.

Переобучиться - это заново поступать в вуз?

Дарья Варламова: В ситуации, когда знания и навыки должны постоянно обновляться, вуз становится неоптимальным решением, потому что вузы очень медленные и консервативные. Поэтому вуз можно сочетать с самообразованием - его возможности сейчас очень широки. Устаревает, кстати, и понятие "корочки". Во многих сферах - но не во всех - уже не очень смотрят на то, где именно ты получил диплом, главное - что ты можешь делать.

Мы все недавно были свидетелями, как трудно переходили школы на "дистанционку".

Дарья Варламова: Кто-то быстро перестроился, а кто-то так и считает, что хорошую лекцию с реальным присутствием ничто не заменит, это святое. Но если человек не двигается, не использует возможности времени, он проиграет. Да, взрослым людям сложно перестраиваться. Но это дает возможности, которых не было у прошлых поколений. Сейчас человек за свою жизнь может поменять профессию несколько раз, и выигрывают те, кто мыслит нешаблонно, творчески. Самый главный навык, который нужен на рынке труда, - навык "прохождения квеста", ответа на вызов.

Не приводит ли такая изменчивость к меньшему профессионализму?

Дарья Варламова: Конечно, для разных специальностей нужна разная глубина образования. Где-то важно иметь узкоспециальные, но очень глубокие знания и навыки, а где-то - широкое сочетание менее глубоких. Например, второе высшее по журналистике можно получить за два года. А вот образование врача - нет. Но это не значит, что после семи вузовских лет врачу не нужно осваивать совершенно новые навыки: программирования, робототехники и т.д. Сейчас развиваются телемедицина, онлайн-диагностика. Чтобы конкурировать, нужно вести свой блог, уметь завладеть аудиторией, владеть IT-технологиями.

Так что образование становится не поверхностным, но более пестрым и разноплановым, как конструктор Лего. Ты добавляешь кирпичики, откидываешь ненужные. Базовое образование важно, но с базой надо работать творчески.

Вы входите в команду разработчиков "Атласа новых профессий". Как формируется "пул" профессий будущего?

Дарья Варламова: "Атлас" разработан на основе форсайтов - специальных "мозговых штурмов" с экспертами из различных отраслей экономики. Это высокоуровневые специалисты, владельцы или топ-менеджеры бизнеса, чиновники, которые регулируют отрасль, представители вузов. Эти люди - практики рынка, именно они могут прогнозировать, как будет меняться отрасль, какие специалисты в ней будут востребованными. Наша позиция - текст "Атласа" всегда бесплатен, любой ученик или учитель может зайти на сайт, скачать "Атлас" и воспользоваться. Один из проектов, который связан с "Атласом", - это онлайн-марафон для подростков "18 шагов к будущему". Он знакомит школьников с будущим девяти отраслей, таких как медиа, финансовый сектор, экологический сектор и другие. А также рассказывает про "мягкие навыки", которые будут незаменимы в будущем, - например, критическое или экологическое мышление. Иными словами, марафон поможет ответить на вопрос: что я должен в себе развивать, чтобы попасть в профессию будущего?