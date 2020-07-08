Канадский пенсионер стал миллионером благодаря ошибке продавщицы

Житель Канады, 82-летний пенсионер Майкл Батт выиграл в лотерею миллион канадских долларов (это почти 736 тысяч долларов американских). Счастливый билет он вытянул благодаря продавщице на кассе, пробившей его по ошибке. Об этой фантастической истории поведало местное телевидение.

Теперь счастливчик из города Комбермер, доселе никому не известный, стал чуть ли не национальным героем - о нем пишут СМИ, он с радостью позирует на камеры с именным чеком. Только вот купить он собирался совсем другой билет, однако фортуна все переиграла - рукой невнимательной кассирши - в пользу игрока. Недаром при получении выигрыша господин Батт перечислил женщине щедрое вознаграждение.

Самое поразительное, что такая удачливость - семейная черта Баттов. Еще в 1980-е годы родному брату Майкла также повезло в лотерее - выигрыш тогда составил аж три с половиной миллиона канадских долларов.