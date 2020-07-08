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08.07.2020 17:29
Рубрика: В мире

Канадский пенсионер стал миллионером благодаря ошибке продавщицы

Текст: Марина Алешина
Майкл Батт. Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation Майкл Батт. Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation
Майкл Батт. Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation

Житель Канады, 82-летний пенсионер Майкл Батт выиграл в лотерею миллион канадских долларов (это почти 736 тысяч долларов американских). Счастливый билет он вытянул благодаря продавщице на кассе, пробившей его по ошибке. Об этой фантастической истории поведало местное телевидение.

Фото: iStock
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Теперь счастливчик из города Комбермер, доселе никому не известный, стал чуть ли не национальным героем - о нем пишут СМИ, он с радостью позирует на камеры с именным чеком. Только вот купить он собирался совсем другой билет, однако фортуна все переиграла - рукой невнимательной кассирши - в пользу игрока. Недаром при получении выигрыша господин Батт перечислил женщине щедрое вознаграждение.

Самое поразительное, что такая удачливость - семейная черта Баттов. Еще в 1980-е годы родному брату Майкла также повезло в лотерее - выигрыш тогда составил аж три с половиной миллиона канадских долларов.

В мире Северная и Центральная Америка Канада

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