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8 июля 2020 г.

Постановление правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 года № 146-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2020 г."

Дата подписания 6 июля 2020 г.
Опубликован 8 июля 2020 г.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 мая 2005 г. № 30-РЗ "О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике за I квартал 2020 г. в расчете на душу населения 11586 рублей, для трудоспособного населения - 12002 рубля, для пенсионеров - 9010 рублей, для детей - 12558 рублей.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Мусуков



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