Китай и Индия договорились о разведении войск на линии соприкосновения

Новости

Матвиенко по-новому поприветствовала членов Совфеда 10:21
Audi Q4 Sportback e-tron: новый только кузов 10:20
В российских аптеках увеличились продажи настойки боярышника 10:18
Стали известны сроки открытия Бали для иностранных туристов 10:04
В Бурятии приняли меры по профилактике распространения чумы 10:01
АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Largus Cross 10:00
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов 09:49
Главу комитета думы Астраханской области заподозрили в мошенничестве 09:49
На Ямале после столкновения автобуса и грузовика погиб человек 09:39
В Красноярском крае девушка разбилась при фотосессии 09:39
Гитарист группы "Чайф" Владимир Бегунов заразился коронавирусом 09:38
Кабмин утвердил особенности оказания медпомощи во время опасных заболеваний 09:38
В омской колонии осужденных изолировали из-за вспышки ОРВИ 09:28
Эксперты: Каждое пятое немецкое предприятие опасается банкротства 09:27
Еще 1195 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
В День семьи, любви и верности в Москве поженятся около 300 пар 09:23
Hyundai показал спорт-седан Elantra N Line 09:15
Названа причина экстренной посадки самолета на Сахалине 09:14
В ВС США усомнились в гибели американских военных в Афганистане из-за РФ 09:14
Бирюков: В парке Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами 09:13
В Ленобласти зафиксировали нашествие гадюк 09:11
Почему в жару нужно включать печку в машине 09:00
Наталья Сергунина: Рекордное число студентов приняли участие в первом этапе Добровольного квалификационного экзамена 08:54
Жертвами ливней в Японии стали 60 человек 08:50
День России предложили перенести на 1 июля 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
08.07.2020 10:10

Китай и Индия договорились о разведении войск на линии соприкосновения

Специальный представитель китайской стороны по пограничному вопросу между Китаем и Индией, министр иностранных дел КНР Ван И провел телефонную беседу со специальным представителем индийской стороны, советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом. Стороны достигли договоренности для смягчения ситуации в пограничных районах, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Mukhtar Khan Фото: AP Photo/Mukhtar Khan
Фото: AP Photo/Mukhtar Khan

Документ включает в себя четыре пункта: соблюдать договоренности, достигнутые руководителями двух стран, соблюдать ряд соглашений о пограничных вопросах между двумя странами, укреплять контакты с помощью механизма встречи спецпредставителей двух стран, как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон. Достичь этих договоренностей было нелегко, потребовались многократные консультации между Китаем и Индией. Это продемонстрировало решимость обеих сторон урегулировать разногласия путем диалога и указало направление, в котором стороны будут совместно содействовать смягчению обстановки в пограничных районах, укрепив уверенность в сохранении китайско-индийских отношений, а также мира и стабильности.

Защита мира в пограничных районах отвечает общим интересам Китая и Индии. Это также важная причина координации и усилий с обеих сторон по военным и дипломатическим каналам после начала конфликта. Будучи двумя крупнейшими развивающимися странами мира с населением более миллиарда человек, Китай и Индия придают большое значение сохранению мира и спокойствия в пограничных районах.

Сегодня восстановление развития экономики является главным приоритетом Китая и Индии, и обе стороны имеют общие интересы. В частности, в момент, когда вспышка COVID-19 продолжает распространяться по миру, многие страны, включая Индию, испытывают давление в вопросе контроля над эпидемией и возобновления экономической деятельности, и любое действие, которое не способствует стабилизации отношений между Китаем и Индией, является бесполезным. С другой стороны, Китай и Индия имеют широкие общие интересы в поддержании и поощрении международного порядка, основанного на международном праве. В этом смысле Китай и Индия также должны способствовать сохранению мира и стабильности в регионе и мире, разрешить разногласия и усилить диалог.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

День России предложили перенести на 1 июля
В Калининграде ФСБ задержала вербовщиков террористов
Российские военные сообщили о заходе кораблей НАТО в Черное море
МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений
Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца