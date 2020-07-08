Китай и Индия договорились о разведении войск на линии соприкосновения

Документ включает в себя четыре пункта: соблюдать договоренности, достигнутые руководителями двух стран, соблюдать ряд соглашений о пограничных вопросах между двумя странами, укреплять контакты с помощью механизма встречи спецпредставителей двух стран, как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон. Достичь этих договоренностей было нелегко, потребовались многократные консультации между Китаем и Индией. Это продемонстрировало решимость обеих сторон урегулировать разногласия путем диалога и указало направление, в котором стороны будут совместно содействовать смягчению обстановки в пограничных районах, укрепив уверенность в сохранении китайско-индийских отношений, а также мира и стабильности.

Защита мира в пограничных районах отвечает общим интересам Китая и Индии. Это также важная причина координации и усилий с обеих сторон по военным и дипломатическим каналам после начала конфликта. Будучи двумя крупнейшими развивающимися странами мира с населением более миллиарда человек, Китай и Индия придают большое значение сохранению мира и спокойствия в пограничных районах.

Сегодня восстановление развития экономики является главным приоритетом Китая и Индии, и обе стороны имеют общие интересы. В частности, в момент, когда вспышка COVID-19 продолжает распространяться по миру, многие страны, включая Индию, испытывают давление в вопросе контроля над эпидемией и возобновления экономической деятельности, и любое действие, которое не способствует стабилизации отношений между Китаем и Индией, является бесполезным. С другой стороны, Китай и Индия имеют широкие общие интересы в поддержании и поощрении международного порядка, основанного на международном праве. В этом смысле Китай и Индия также должны способствовать сохранению мира и стабильности в регионе и мире, разрешить разногласия и усилить диалог.