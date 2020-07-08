Клишас: Закон о территориальной целостности РФ может быть принят в июле

Законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности РФ может быть принят Федеральным собранием уже до конца июля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Поправка о защите суверенитета и территориальной целостности пользовалась очень высокой поддержкой граждан, предложенная поправка в закон может быть принята достаточно оперативно", - сказал он РИА Новости.

По словам сенатора, сроки прохождения законопроекта зависят от Госдумы. "Но, думаю, что до конца весенней сессии закон может быть принят", - добавил он.

Заключительное заседание весенней сессии Совета Федерации запланировано на 24 июля.