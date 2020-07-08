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08.07.2020 11:17
Рубрика: Власть

Клишас: Закон о территориальной целостности РФ может быть принят в июле

Текст: Галина Мисливская

Законопроект о недопустимости нарушения территориальной целостности РФ может быть принят Федеральным собранием уже до конца июля, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Фото: iStock
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"Поправка о защите суверенитета и территориальной целостности пользовалась очень высокой поддержкой граждан, предложенная поправка в закон может быть принята достаточно оперативно", - сказал он РИА Новости.

По словам сенатора, сроки прохождения законопроекта зависят от Госдумы. "Но, думаю, что до конца весенней сессии закон может быть принят", - добавил он.

Заключительное заседание весенней сессии Совета Федерации запланировано на 24 июля.

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