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08.07.2020 18:35
Рубрика: Власть

Колокольцев представил новых руководителей территориальных органов МВД

Текст: Михаил Фалалеев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу начальника Главного управления МВД России по Новосибирской области генерал-майора полиции Андрея Кулькова и министра внутренних дел по Республике Хакасия полковника полиции Владислава Мингелу.

Владимир Колокольцев сообщил, что за годы службы оба офицера прошли большой и во многом похожий путь. Основная часть трудовой биографии каждого связана с уголовным розыском. И Андрей Кульков, и Владислав Мингела возглавляли отделы районного звена и городские управления внутренних дел. Глава МВД России подчеркнул, что приобретенный ими опыт стал хорошей базой, которая позволила в дальнейшем принимать грамотные и выверенные управленческие решения.

При этом министр обозначил отдельные направления, по которым их подразделениям следует наращивать усилия.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По его словам, "прежде всего - это повышение эффективности раскрытия преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие составы, усиление контроля за ходом предварительного расследования уголовных дел. В числе приоритетов должно оставаться противодействие IT-преступности и незаконному обороту наркотиков. Более системный подход необходим при документировании нарушений коррупционной направленности и в сфере экономики, в том числе связанных с освоением бюджетных средств и финансово-кредитной деятельностью".

Министр потребовал наметить комплекс дополнительных мероприятий при реализации мер превентивного характера в области лесозаготовок с учетом специфики Сибирского федерального округа.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Белгородской области
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Кроме того, он подчеркнул значение работы по предупреждению подростковой преступности в обоих регионах: "Дети - наиболее уязвимая социальная группа, которая требует самого пристального внимания со стороны всех субъектов профилактики".

Был сделан особый акцент и на важности эффективного контроля и надзора за соблюдением требований в области дорожной безопасности: "Речь в данном случае идет не о статистике, а о жизнях наших граждан. Любое ДТП с летальным исходом - это трагедия для семьи, родных и близких".

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

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