Компания Disney откроет тематические парки во Флориде

На фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом Walt Disney World намерена частично открыть свои парки во Флориде. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

"С 11 июля гостей вновь примут наши тематические парки "Волшебное королевство" и "Царство зверей", а с 15 числа можно будет заглянуть во "Всемирный центр отдыха" и в студию Уолта Диснея", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Для дополнительной безопасности у каждого посетителя будут обязательно проверять температуру. Маска и перчатки - обязательны во время отдыха в парках. Во Флориде зарегистрировано почти 214 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал WFLA.