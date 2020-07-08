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08.07.2020 03:26
Рубрика: В мире

Компания Disney откроет тематические парки во Флориде

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне роста случаев заболеваемости коронавирусом Walt Disney World намерена частично открыть свои парки во Флориде. Сообщение об этом появилось на сайте компании.

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"С 11 июля гостей вновь примут наши тематические парки "Волшебное королевство" и "Царство зверей", а с 15 числа можно будет заглянуть во "Всемирный центр отдыха" и в студию Уолта Диснея", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Для дополнительной безопасности у каждого посетителя будут обязательно проверять температуру. Маска и перчатки - обязательны во время отдыха в парках. Во Флориде зарегистрировано почти 214 тысяч случаев заражения COVID-19, сообщает телеканал WFLA.

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