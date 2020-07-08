Компенсации за осложнения после вакцинации могут увеличить в 100 раз

В верхней палате парламента разрабатываются поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, сообщили "Российской газете" в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Они позволят многократно увеличить компенсации за тяжелые последствия, которые иногда возникают после прививок.

Сейчас суммы за поствакцинальные осложнения минимальные, указывает автор инициативы сенатор Маргарита Павлова. Если человек стал инвалидом после вакцинирования, ему полагается лишь 10 тысяч рублей компенсации. А если вакцинация привела к гибели, то родственникам выплатят лишь 30 тысяч рублей.

"В 2000 году государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти 300 МРОТ. Потом эти положения исчезли из закона в связи с принятием изменений в КоАП, и появились фиксированные суммы", - напоминает сенатор. Она предлагает пересчитать компенсации исходя из реальных размеров МРОТ сегодня. Они в таком случае составят примерно 1,2 млн рублей в случае наступления инвалидности и 3,6 млн рублей в случае смерти пациента."Если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу", - считает Павлова.

По ее словам, сейчас сумма компенсаций обсуждается совместно с правительством, готовится финансово-экономическое обоснование. Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует поствакцинальные осложнения. Всплеск зарегистрированных поствакцинальных осложнений приходится на 2006-2009 годы - от 500 до 800 случаев по стране. В 2019 году после вакцинации пострадали 240 человек. Последняя смерть от прививки произошла 16 лет назад.

После прививки бывают поствакцинальные реакции и поствакцинальные осложнения, напоминает зампред Комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко. Поствакцинальные реакции - это различные изменения состояния человека, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно за небольшой промежуток времени. Они не представляют собой угрозу и не приводят к стойкому нарушению здоровья, говорит Кусайко. К поствакцинальным осложнениям относятся тяжелые и стойкие нарушения состояния здоровья, которые произошли после прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут разнообразные нарушения здоровья.

По словам Кусайко, из причин, способствующих возникновению побочных реакций и осложнений, можно выделить нарушение процедуры, индивидуальные особенности организма привитого и состояние его здоровья на момент вакцинации, нарушение условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин, плохое качество препарата, человеческий фактор.

Вакцинация - главное условие защиты людей от глобальных вирусных угроз, подчеркивают в ВОЗ

ВОЗ подчеркивает, что вакцинация - главное условие защиты населения от глобальных вирусных угроз. "Вакцины позволили предотвратить гибель сотен миллионов человек. Человечество вплотную подошло к ликвидации полиомиелита, и только за последние несколько лет появились новые вакцины от лихорадки Эбола и малярии", - говорил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.