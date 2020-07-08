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08.07.2020 18:30
Рубрика: Общество

Если шприцы прокололись

Компенсации за осложнения после вакцинации могут увеличить в 100 раз
Текст: Ольга Игнатова
В верхней палате парламента разрабатываются поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней, сообщили "Российской газете" в Комитете Совета Федерации по социальной политике. Они позволят многократно увеличить компенсации за тяжелые последствия, которые иногда возникают после прививок.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сейчас суммы за поствакцинальные осложнения минимальные, указывает автор инициативы сенатор Маргарита Павлова. Если человек стал инвалидом после вакцинирования, ему полагается лишь 10 тысяч рублей компенсации. А если вакцинация привела к гибели, то родственникам выплатят лишь 30 тысяч рублей.

Фото: iStock
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"В 2000 году государственные гарантии единовременного пособия при возникновении поствакцинального осложнения составляли 100 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), а в случае смерти 300 МРОТ. Потом эти положения исчезли из закона в связи с принятием изменений в КоАП, и появились фиксированные суммы", - напоминает сенатор. Она предлагает пересчитать компенсации исходя из реальных размеров МРОТ сегодня. Они в таком случае составят примерно 1,2 млн рублей в случае наступления инвалидности и 3,6 млн рублей в случае смерти пациента."Если поднять суммы до этих величин, то они будут соизмеримы нанесенному ущербу", - считает Павлова.

По ее словам, сейчас сумма компенсаций обсуждается совместно с правительством, готовится финансово-экономическое обоснование. Ежегодно Роспотребнадзор фиксирует поствакцинальные осложнения. Всплеск зарегистрированных поствакцинальных осложнений приходится на 2006-2009 годы - от 500 до 800 случаев по стране. В 2019 году после вакцинации пострадали 240 человек. Последняя смерть от прививки произошла 16 лет назад.

После прививки бывают поствакцинальные реакции и поствакцинальные осложнения, напоминает зампред Комитета Совфеда по соцполитике Татьяна Кусайко. Поствакцинальные реакции - это различные изменения состояния человека, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно за небольшой промежуток времени. Они не представляют собой угрозу и не приводят к стойкому нарушению здоровья, говорит Кусайко. К поствакцинальным осложнениям относятся тяжелые и стойкие нарушения состояния здоровья, которые произошли после прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут разнообразные нарушения здоровья.

По словам Кусайко, из причин, способствующих возникновению побочных реакций и осложнений, можно выделить нарушение процедуры, индивидуальные особенности организма привитого и состояние его здоровья на момент вакцинации, нарушение условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин, плохое качество препарата, человеческий фактор.

Вакцинация - главное условие защиты людей от глобальных вирусных угроз, подчеркивают в ВОЗ

ВОЗ подчеркивает, что вакцинация - главное условие защиты населения от глобальных вирусных угроз. "Вакцины позволили предотвратить гибель сотен миллионов человек. Человечество вплотную подошло к ликвидации полиомиелита, и только за последние несколько лет появились новые вакцины от лихорадки Эбола и малярии", - говорил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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