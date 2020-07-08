Конкурс молодых ученых близится к финалу

Ежегодный конкурс молодых международников стран СНГ имени А.А. Громыко, который проводится при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства уже в третий раз, сейчас в самом разгаре. Кто в этот раз поборется за победу? Как пройдет финал? Насколько вообще узнаваем в молодежной среде бренд Союзного государства? Об этом - один из организаторов конкурса политолог Вячеслав Сутырин.

Вячеслав Валерьевич, формат конкурса в этом году необычный. Все ли удается?

Вячеслав Сутырин: Конечно, пандемия затронула и нас. Традиционно мы рассматриваем этот конкурс как возможность личного общения во время приемной кампании с молодыми исследователями стран СНГ, прежде всего, конечно, из России и Беларуси. В этом году, к сожалению, мы были лишены такой возможности и решили проводить онлайн-презентации. Провели в общей сложности одиннадцать презентаций в Беларуси, участие в которых приняли более 300 человек, и примерно столько же - в России. В итоге представители тридцати городов России и Беларуси были охвачены онлайн-презентациями. Для нас, конечно, это был новый опыт. Но в целом можно сказать, что все получилось.

Самоизоляция наверняка сыграла и позитивную роль - все-таки у конкурсантов появилось больше времени…

Вячеслав Сутырин: Сказать, что самоизоляция нам помогла, было бы преувеличением.

Вот, к примеру, сейчас мы готовимся к проведению очного финала, в котором, по традиции, участники-финалисты должны встретиться, представить свои исследования, подискутировать. Но сейчас это неспросто - не во всех странах СНГ спокойная эпидемиологическая обстановка. С другой стороны, в этом году у нас 323 участника, это абсолютный рекорд - в прошлом году было 165. Безусловно, свою позитивную роль сыграло и то, что одной из предложенных тем для исследований в этом году стало 75-летие Победы. Много работ финалистов посвящено именно этой тематике.

Кстати о финале. Когда и как он будет проходить?

Вячеслав Сутырин: По традиции финал у нас проходит во второй половине июля. Но в этом году с высокой вероятностью придется его перенести на август или сентябрь, потому что далеко не во всех странах сняты ограничения на международные поездки. А нам бы хотелось, чтобы было представлено как можно больше стран. Конечно, сейчас "в тренде" дистанционные форматы, и мы тоже активно работаем на этих площадках. Но все же хотелось бы сохранить роскошь человеческого общения.

Вы сказали, что в этом году заметно прибавилось количество участников. Какие страны присоединились к конкурсу?

Вячеслав Сутырин: В этом году заявки поступили из одиннадцати стран СНГ. Впервые есть работы и из Туркменистана. Заявки на конкурс приходят и из других стран, например, из Грузии. Больше всего заявок традиционно из России и Беларуси: соответственно 170 от россиян и 72 от белорусов. Россия и Беларусь - это ядро конкурса, учитывая то, что конкурс носит имя А.А. Громыко, выдающегося советского дипломата, уроженца Гомельщины. Но, повторюсь, интерес к конкурсу растет, приходят работы и из дальнего зарубежья.

Ваш конкурс проводится в третий раз. Изменились ли работы участников за эти годы?

Вячеслав Сутырин: Изменились! По мнению жюри, а это более 40 ученых и преподавателей из шести стран СНГ, уровень работ существенно вырос. Особенно в сфере экономики, истории, в исследовании интеграционных процессов.

Конкурс показал реальный запрос со стороны молодых исследователей и аналитиков на изучение интеграционной тематики

Важно, что меняется и состав самих участников. Средний возраст сегодняшнего конкурсанта - 24 года. Сейчас примерно 20 процентов участников - это специалисты коммерческих структур и государственных органов; 15 процентов - уже состоявшиеся ученые, кандидаты наук; около 60 процентов - студенты и аспиранты. И еще один важный момент: у нас расширилась не только география конкурса, но и "глубина" - все шире участвуют представители не только мегаполисов, но и небольших городов. Например, сейчас у нас представлены 17 белорусских городов. Это в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. А количество вузов и научных институтов, которые охватил конкурс в странах СНГ, выросло на 70 процентов.

Вячеслав Сутырин: Увы, сейчас узнаваемость бренда Союзного государства среди молодежи невысока. Фото: Роман Щербенков

Вы как-то упомянули, что в нынешней ситуации с пандемией конкурс международников - это и способ не потерять гуманитарные связи. Удалось?

Вячеслав Сутырин: Главное, что показал конкурс, - реальный запрос со стороны молодых исследователей и аналитиков на изучение интеграционной тематики: отношений наших стран, нашего региона, общей исторической памяти. Есть дефицит общения и интерес друг к другу. В нынешнем году на конкурс поступили три научные работы, написанные в соавторстве исследователями из России и Беларуси, которые познакомились на конкурсе в прошлом году. Эти статьи для нас очень ценны, ведь наша миссия - способствовать выстраиванию контактов, совместной работе молодых ученых и лидеров наших стран. На политическом уровне между странами СНГ периодически искрит, но на уровне человеческого общения существуют взаимопонимание, притяжение, общий русский язык - мы обязаны это сберечь и развивать.

Сейчас проводится много исследований, направленных на изучение интеграционных процессов, в том числе узнаваемость среди молодежи бренда Союзного государства. На это во многом нацелен и ваш конкурс. Что еще можно сделать для популяризации "союзных ценностей"?

Вячеслав Сутырин: Увы, сейчас узнаваемость у этого бренда невысока, например, Европейский союз знают намного больше. Но посмотрите на стенды международного сотрудничества в университетах Беларуси. Там много объявлений про стажировки и конкурсы в Польше, поездки в Германию и другие страны ЕС. И при этом очень мало того, что касается стран СНГ, Евразийского союза, российско-белорусских программ. На мой взгляд, что могло бы серьезно усилить узнаваемость бренда, - это программа академической мобильности. На начальном этапе это может быть всего 20-30 стипендий на полугодовое или годовое обучение. Проект может быть направлен на людей, которые действительно интересуются тематикой двусторонних отношений. Им должна быть оказана всяческая поддержка, но на основании открытого конкурса. Подобные программы позволят обеспечить не только обучение в ведущих вузах наших стран, но и недопустить укоренения негативных стереотипов, шаблонов, предубеждений.

Как показывают социологические исследования, фольклорные проекты не вызывают у молодежи сверхинтереса. Нужно создавать возможности для образования, профессиональных стажировок, совместных исследований - это интересно. Но важно соблюсти баланс. Если мы будем предлагать молодежи голую прагматику, то это вряд ли сработает. У нас очень глубокие цивилизационные, духовные связи, и это нельзя вынести за скобки "народной дипломатии", программ образовательного и научного сотрудничества.