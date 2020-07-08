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08.07.2020 09:18
Рубрика: Власть

Косачев: Россия будет реагировать на дальнейшее расширение НАТО

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
"Ситуация с безопасностью в нашем регионе не улучшилась, примером чему может послужить принятая Россией на вооружение ракетная система, представляющая угрозу для всего НАТО", - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. Но, по его мнению, присутствие вооружений США в Эстонии укрепляет безопасность и показывает единство союзников.

Таким образом господин Луйк блестяще подтвердил правоту позиции России, которая вот уже лет тридцать указывает на то, что ни расширение НАТО (включая вступление в него той же Эстонии), ни военное присутствие США в Европе, ни размещение на территории новых членов альянса на постоянной основе существенных вооружений и вооруженных сил альянса не улучшают ситуацию с безопасностью в регионе.

Фото: twitter.com/NATO_MARCOM
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Напомню для господина Луйка. В Парижской хартии для новой Европы, подписанной всеми государствами на тот момент СБСЕ, провозглашался принцип неделимости безопасности, а в совместном описании ее будущей конструкции после завершения "холодной войны" НАТО не упоминалось ни разу. Ни разу, господин Луйк. Однако с 1991 года европейская территория НАТО расширилась на 35%. После распада СССР членами блока успели стать 13 стран. Если в 1991 году площадь европейских стран-членов НАТО составляла 3 504 603 кв. км, то сейчас под контролем альянса 4 681 093 кв. км. И это примерно на 1 тысячу километров ближе к российским границам. При том что совокупный военный бюджет стран НАТО примерно в двадцать раз превышает российский.

А безопасность, упрямая, так и не улучшилась, вот ведь незадача!

Фото: Пресс-служба посольства России в БиГ
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И не удивляйтесь, господин Луйк, что в условиях, когда НАТО продолжает делить пространство европейской безопасности на привилегированное для себя и по остаточному принципу для остальных, а Эстония этому безответственно потакает, Россия будет реагировать. Именно так. Реагировать и отвечать. В том числе принимая на вооружение новые оборонительные системы - мы просто обязаны думать о собственной безопасности, когда со стороны вашего альянса нашему (по идее) общему пространству безопасности постоянно угрожают, нарушая как дух Европейской хартии для новой Европы, так и букву Основополагающего акта Россия-НАТО.

Ничего личного, господин Луйк. Попробуйте лучше поправить что-нибудь в вашей консерватории.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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