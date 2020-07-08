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08.07.2020 20:07
Рубрика: Власть

Не нарушая тайны

КС РФ разрешил присяжным давать пояснения суду
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 149(8203)
Конституционный суд разрешил присяжным давать пояснения суду о соблюдении тайны совещательной комнаты. УПК РФ относит ее нарушение к существенным нарушениям уголовно-процессуального закона, которое влечет безусловную отмену приговора, поэтому суд должен иметь возможность достоверно установить факт нарушения, указал КС.
Суд может спросить присяжных о нарушении тайны совещания без придания им статуса свидетеля

Сомнения в конституционности статьи 56 УПК РФ, в соответствии с положениями которой присяжные не подлежат допросу в качестве свидетелей по уголовным делам, высказал Руслан Алиев, который в настоящее время отбывает срок за попытку убийства. Оспорить приговор его защитники попытались на том основании, что во время вынесения решения тайна совещательной комнаты присяжных неоднократно нарушалась. Однако Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отказала адвокатам в приобщении к материалам дела объяснений присяжных по данным фактам и их допросе в качестве свидетелей. КС решил, что ситуация нуждается в конституционно-правовом истолковании.

Фото: iStock
Предложено ввести присяжных в гражданские процессы

Судьи напомнили, что принципиальное требование беспристрастности суда распространяется как на профессиональных судей, так и на присяжных - на соблюдение этой нормы направлено соблюдение тайны совещания судей или коллегии присяжных заседателей. Решение по делу должно быть вынесено только на основании собственных убеждений и материалов суда, поэтому запрещено любое обсуждение обстоятельств дела на стороне. Иначе безупречность и правосудность судебного решения может быть поставлена под сомнение. Если же такие сомнения официально высказывает одна из сторон судебного процесса, суд должен иметь возможность установить истину. По мнению КС, статья 56 УПК РФ этому не препятствует и позволяет суду пригласить присяжных "для выяснения обстоятельств предполагаемого нарушения тайны их совещания или иных нарушений уголовно-процессуального закона при обсуждении и вынесении вердикта - без придания им при этом процессуального статуса свидетеля". Положения УПК признаны соответствующими Конституции, но дело Руслана Алиева подлежит пересмотру.

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