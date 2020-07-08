Лавров: Курс Пентагона на "сдерживание" России и Китая вызывает сожаление

На Смоленской площади прокомментировали заявление шефа Пентагона Марка Эспера о том, что США последний год "сдерживали агрессивную активность" Москвы и Пекина. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которого цитирует ТАСС, подобные высказывания "вызывают сожаление".

Глава МИД РФ отметил, что подобные приоритеты, которые декларирует глава оборонного ведомства США, свидетельствуют о политической философии всей американской администрации, явно не способствующей выстраиванию диалога. В Москве напомнили, что Вашингтон стремится выйти из любых механизмов, которые, по мнению американски властей, ограничивают свободу США - будто то ДРСМД, Договор об открытом небе, ЮНЕСКО или ВОЗ. Сергей Лавров обратил внимание, что американские коллеги стараются уйти от самого понятия "стратегическая стабильность", предпочитая говорить о "стратегическом соперничестве".

"Это плохо для самих США", - заключил Лавров.