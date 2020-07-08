Лавров: Власти в Триполи не готовы к перемирию с силами на востоке Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время видеосвязи с коллегами из Демократической республики Конго, Египта и ЮАР (стран, входящих в Африканский союз) прокомментировал ситуацию в Ливии, где не прекращается вооруженное противостояние между Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара на востоке страны и Правительством национального согласия в Триполи.

По оценке Лаврова, на сегодняшний день расклад сил таков, что ЛНА, которая еще в январе отказывалась от перемирия, рассчитывая на военное превосходство на земле, теперь уже готова подписать соглашение о скорейшем прекращении огня. Однако силы в Триполи его отвергают, делая ставку на военное решение конфликта. Министр также добавил, что обе стороны на словах декларируют бесперспективность такого подхода, однако до практических шагов дело пока не доходит.

Напомним, что весной прошлого года Хафтар развернул наступление на Триполи, где, в свою очередь, обратились за военной помощью к Анкаре. При поддержке турецких военных Правительство национального согласия отбило часть территорий у ЛНА.