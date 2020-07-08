Легендарный Фернандо Алонсо вернулся в "Формулу-1"

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо вернется в "королевские гонки" в следующем сезоне. Он подписал контракт с командой "Рено".

Алонсо заменит в "Рено" австралийца Даниэля Риккьярдо, который по окончании сезона перейдет в "Макларен". Партнером Фернандо будет француз Эстебан Окон.

- "Рено" - моя семья. Мои лучшие воспоминания в "Формуле-1" связаны с двумя чемпионскими титулами, но сейчас я смотрю в будущее. С большими эмоциями возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале карьеры. У меня есть принципы и амбиции. Поделюсь всем своим опытом с командой. "Мы хотим вернуться на подиум", - сказал Алонсо.

В то же время руководитель команды "Рено" Сирил Абитебул подчеркнул: подписание контракта с Фернандо является частью плана по возвращению на вершину "Формулы-1". Он заявил, что опыт и целеустремленность испанца помогут извлечь максимальную пользу.

Абитебул также объяснил, почему он решил не приглашать молодого пилота в пару к Окону. "Предполагаю, что решение подписать контракт с Фернандо может быть воспринято как отсутствие интереса или лояльности к нашей гоночной академии. Но я хочу предельно четко заявить: это не так".

Алонсо дебютировал в "Формуле-1" в составе итальянской команды "Минарди" в 2001 году. Спустя два года он подписал контракт с "Рено", с которым дважды завоевал титул (2005, 2006). После этого Фернандо провел сезон в "Макларене", а затем вернулся на два года в "Рено" и в 2010 году перешел в "Феррари". Проведя там пять сезонов, Алонсо снова оказался в "Макларене", где и завершил выступления в гоночной серии в 2018 году.

За свою карьеру в "Формуле-1" Фернандо провел 314 Гран-при (стартовал в 311 гонках), в которых одержал 32 победы и выиграл 22 поула. В 2020 году он участвовал в ралли "Дакар" в зачете внедорожников в составе команды "Тойота".