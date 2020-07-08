Лицам без гражданства дадут временные удостоверения

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении временных удостоверений для лиц без гражданства, находящихся на территории РФ.

Документ будет выдаваться такому человеку в подтверждение его личности и временного пребывания на территории России. При этом временное удостоверение личности не может быть выдано в форме электронного документа.

Не позднее чем за месяц до истечения срока его действия лицо без гражданства обязано будет обратиться в территориальный орган МВД России с заявлением о продлении удостоверения на один год. Причем продлеваться оно может до получения разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Удостоверение будет аннулировано в случае получения его обладателем иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Данное лицо в таком случае должно будет покинуть Россию в течение 15 дней.

Обладатели таких удостоверений смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

Как заявил на пленарном заседании замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов, законопроект затронет 5 тыс. человек, у которых сейчас никаких удостоверяющих документов. Он вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.